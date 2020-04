Dit stukje gaat níet over corona

Restaurant Waanzinnig blijft open

Restaurant Waanzinnig in Tilburg biedt mensen in de geestelijke gezondheidszorg de kans om ook tijdens de tijd van het coronavirus aan het werk te blijven. Juist nu is het belangrijk om structuur en sociale contacten te behouden omdat de kans op een terugval anders groot is, volgens coach Katelijn Ardts. Daarom maken cliënten nu samen take away gerechten, zoals maaltijdboxen.