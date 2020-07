Dit seizoen geen pontje in Willemstad

WILLEMSTAD - Expeditie Haringvliet doet dit seizoen Willemstad niet aan. Ondanks de permanente steiger die speciaal voor de waterbus is aangelegd in 2017. Eva van Dijk van uitbater Hoeksche Vaart zegt dat het wel de bedoeling is dat het pontje volgend jaar de vestingstad weer aandoet.

,,We kregen vorige week pas te horen dat we mochten varen”, legt Van Dijk uit. ,,En onze ervaring van vorig jaar is dat er te laat is begonnen met de promotie van het pont. Daardoor hebben we vanuit Willemstad heel weinig passagiers gehad. We zagen de bui dus alweer hangen. Met lege boten heen en weer varen.”

Volgend jaar wel

Omdat het zo kort dag was, heeft Hoeksche Vaart er dus voor gekozen om een uitgeklede versie van de dienstregeling te varen de komende tijd. Dit seizoen doet Expeditie Haringvliet daarom Willemstad niet meer aan vanuit Tiengemeten. ,,Maar we hopen het voor volgend jaar wel goed neer te kunnen zetten. Je moet dan in het najaar eigenlijk al nadenken over de dienstregeling.”

Dat was dit keer niet gebeurd, vertelt Van Dijk, omdat de gemeente Moerdijk, een openbare aanbesteding had uitgeschreven. Daardoor konden meerdere schepen zich inschrijven.

‘Heel jammer’

Het streven van Hoeksche Vaart is om een netwerk te hebben waarbij alle pontjes op elkaar aansluiten, zegt Van Dijk. ,,Dat je van de Biesbosch met verschillende bootjes naar Hellevoetsluis kunt. Maar dan moeten we het wel ruim op tijd gaan neerzetten.”

Pauline Joosten van Moerdijk Lokaal heeft inmiddels raadsvragen gesteld over de kwestie. Ze verbaast zich erom dat het pontje Willemstad niet meer aandoet. ,,In 2016 is er een pilot geweest. Het werd heel goed gebruikt en Willemstad had er geen overlast van. Mensen waren vooral in het begin bang dat er teveel toeristen zouden komen. Maar het was te behappen. Daarom is het bijzonder jammer dat Willemstad wordt overgeslagen.”

Ze wijst daarbij ook naar de permanente steiger die in 2017 voor 190.000 euro speciaal voor het pontje is aangelegd. ,,En dat vind ik heel erg zonde.” Ze vraagt zich ook af of de steiger ook voor andere doelen kan dienen. Het college van burgemeester en wethouders zal binnen enkele weken antwoorden op de vragen.

