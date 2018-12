Dit nieuws uit 2018 in de gemeente Moerdijk blijft journalist Annelies Vlaanderen het meest bij

Eindelijk: toch nog de foto van Marcel Otterspeer

Lichtval, blikken, sfeer, personen die ertoe doen (Jeroen van Venrooij voorin, achter hem burgemeester Jac Klijs en daarnaast minister Ferdinand Grapperhaus): alles klopt aan deze foto van Marcel Otterspeer.

Soms kan een foto meer vertellen dan een verhaal, zeggen ze. Laat dat ‘soms’ maar weg als je de foto’s van Marcel Otterspeer ziet. Hij is een van de vele fotografen die op pad gaan voor BN DeStem om beelden bij verhalen te maken. Een van de allerbeste.

Het gelukkige toeval wil dat hij in Zevenbergen woont. Daarom wordt hij door ons fotoburo vaak ingeschakeld om foto's te maken in zijn eigen woonplaats en de andere kernen van de gemeente Moerdijk. Zo kom ik, als verslaggever van deze gemeente, vaak met hem in aanraking.



Dat gebeurde op 11 december ook, toen ik minister Ferdinand Grapperhaus moest interviewen. Wat moest daar nou voor flitsende foto bij? Wij mochten als verslaggever niet bij de toer door het haven- en industrieterrein van Moerdijk zijn; alleen de fotograaf mocht mee. Ik hield mijn hart vast. Tot ik Marcel uit het busje zag stappen. Komt goed! Hij liet me een foto zien die hij in het busje gemaakt had. Schitterend.

Een dag later stond mijn verhaal op de voorpagina; voor zijn foto was geen plaats. Het had andersom gemoeten. Daarom nu, bij wijze van revanche, alsnog zijn foto in de krant.

Voor het eerst in een woonwagen, in Klundert

Een foto maken is lastig in het woonwagencentrum Klundert. De bewoners zijn er niet happig op. Catharina Netten wil wel in beeld, maar niet herkenbaar.

Hoe vaak loop je in je leven als niet-woonwagencentrumbewoner door een woonwagencentrum? Voor mij was het de eerste keer, op 1 november. Bijzonder. Anders kan ik het niet omschrijven.

Vroeger heette het bij ons in Limburg ‘het kamp’. Erger nog: het sjabbenkamp oftewel zigeunerkamp. Die tijd is voorbij. Ik had een afspraak met Catharina. Rechtdoor, derde woonwagen links, en dan loop je er zo op af, werd me vriendelijk verteld bij aankomst. Want straat- en naambordjes, daar doen ze niet aan. Ook met deze aanwijzingen lukte het me niet. Ik zag geen woonwagens, alleen witte chalets. Wist ik veel dat die wielen niet meer te zien zijn!

Een andere bewoonster, even vriendelijk, liep met me mee. ,,Ze is familie van me”, zei ze. Bleek even later dat de helft familie van elkaar is, dus zo bijzonder is dat ook weer niet. Er wonen twee families, ‘en één burger’ - eentje van buiten het kamp dus.

Het chalet voldeed qua inrichting aan het cliché: roomwitte leren banken, kroonluchters, zwarte accenten, en een opgewonden keffertje. De een na de ander kwam binnen. Het was er gezellig. Grote families, waar zie je die nou nog?

Woord van het Jaar: inklimmer

Struinend in alle vroegte door het maïsveld achter parkeerplaats Streepland in Zevenbergschen Hoek, met boa Jan Zeeven, op zoek naar vluchtelingen.

Inklimmer. Dat woord had ook goed in aanmerking kunnen komen voor de verkiezing Woord van het Jaar. Het is stiknieuw, de Van Dale kent het niet en toch weet bijna iedereen meteen wat het betekent: een buitenlander (lees: Albanees) die stiekem achter in een vrachtwagen klimt om zo clandestien Engeland te bereiken.

In BN DeStem hebben vooral de inklimmers in Zevenbergschen Hoek, vlak achter parkeerplaats Streepland, vaak het nieuws gehaald. Zo kreeg ook ik er als verslaggever mee te maken. Ze lieten zich niet zien of er waren er gewoon toevallig geen toen ik met boa Jan Zeeven door het maisveld struinde. Wel zagen we veel sporen die ze hadden achtergelaten: afval, een tentdoek, een sok - dat soort dingen.