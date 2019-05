Dit moet je weten over crystal meth

Video + update ‘Vondst drugslab op boot in Moerdijk is uniek in Nederland’: vier aanhoudin­gen en dozen vol Crystal Meth gevonden

6:58 MOERDIJK - Op een binnenvaartschip bij de Havenkant in Moerdijk is vrijdagmiddag rond 13.20 uur een drugslab gevonden, waar Crystal Meth werd geproduceerd. Vier mensen zijn aangehouden en een auto is in beslag genomen. Een van de mannen was de schipper van de boot, een 35-jarige uit Breda. De andere mannen zijn Mexicanen van 23, 26 en 37 jaar.