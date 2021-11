Dit lege Zevenbergse veld wordt een minibos: ‘Er moeten meer bomen in de wereld komen’

Kieltje uit de mottenbal­len: tijd voor de elfde van de elfde in Et­ten-Leur én Zevenber­gen

ETTEN-LEUR/ZEVENBERGEN - Weer kijken de organisatoren van het leutfeest in Etten en Leur onzeker naar de toekomst. Wat wel zeker is, is dat de Ettense S.C. de Stijloren op 12 november het carnavaleske startsein geven in hun huisresidentie Marktzicht.

5 november