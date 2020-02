‘Dit kost mij 1000 euro’: sluis Roode Vaart nóg langer dicht, watersporters de dupe

Voor watersporters met een ligplaats in Zevenbergen is dit lastig, want zij kunnen de haven nu niet in of uit. ,,Ik heb hierdoor zo'n 1000 euro kosten'', zegt een booteigenaar die anoniem wil blijven. ,,Mijn eigen ligplaats is onbereikbaar doordat de sluis buiten gebruik is. Ik lig al maanden op ligplaatsen buitengaats, waarvoor ik moet betalen. Op 20 december was de sluis even open, waardoor er boten naar binnen konden. Ik was daarvan te laat op de hoogte gebracht.''