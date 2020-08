Dit Klundertse vestingwerk wordt volgend jaar opgeknapt

Onderdeel Zuiderwaterlinie

Het college vraagt de gemeenteraad nu €235.000 vrij te maken voor het project, op voorwaarde dat de provincie een subsidie van €110.000 uitkeert. In het najaar zal blijken of die aanvraag wordt goedgekeurd. Voor de gemeente zijn de kosten dan €125.000. Als de gemeenteraad in september akkoord gaat met het voorstel, wil het college het project in het najaar aanbesteden. In het voorjaar van 2021 kan dan gestart worden met de werkzaamheden, die begin 2022 klaar moeten zijn.

Bastion Groningen

Behalve het opknappen van de Stenen Poppen, heeft de gemeente ook plannen voor Bastion Groningen in Willemstad. Die plannen worden vanwege financiële redenen in de ijskast geplaatst, net als de plannen voor een vaarrondje Klundert. ,,Er is gekozen om eerst de Stenen Poppen op te knappen, omdat daar de mogelijkheid is voor cofinanciering van de provincie in het kader van de Zuiderwaterlinie. Het is nu nog niet bekend wanneer we met de andere projecten doorgaan”, laat een gemeentewoordvoerder weten.