Dit jaar geen Nazomerfestival in Zevenbergen

Voorzitter Lennard Zwaard is teleurgesteld en meldt het spijtig te vinden dat deze beslissing genomen moest worden. ,,Belangrijkste reden is dat de parkeerplaatsen gelegen tussen de Markt en de kerk een belangrijk onderdeel van het nazomerfestival vormen. Onlangs is kenbaar gemaakt dat deze ruimte niet beschikbaar is, doordat er in die week met werkzaamheden begonnen zal worden door de aannemer.”



Het werk is niet naar een later stadium te verplaatsen. Zwaard: ,,Dat komt omdat de aannemer ook afhankelijk is van derden.”