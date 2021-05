Dit jaar geen kosten voor aanvragen evenement in Moerdijk: ‘Mooi gebaar, maar druppel op gloeiende plaat’

Minder maaien, meer bijen: ‘Door bermen met rust te laten, helpen we de natuur’

9 mei ZEGGE - Minder maaien, bermen die een rommelige indruk maken en het is nog duurder ook: dan heb je iets uit te leggen. Daarom ook zijn Wim Hoeben als procesmanager van Waterschap Brabantse Delta en bijenambassadeur René Lazeroms naar het trapveldje aan de Kapelstraat in Zegge gekomen om het nieuwe maaibestek in West-Brabant toe te lichten. ,,Door bermen en slootkanten meer met rust te laten, helpen we de natuur.’’