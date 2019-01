Dit is wat inwoners gemeente Moerdijk het meest irriteert

ZEVENBERGEN - De grootste wens van inwoners van de gemeente Moerdijk? Zorg dat de omgeving schoner wordt. Dat is de uitkomst van een mini-enquête onder lezers van BN DeStem die in deze gemeente wonen.

Met name het zwerfafval is veel mensen een doorn in het oog. ‘Het belangrijkste wat ik vind dat moet veranderen’, schrijft Marga van Blanken, ‘is dat het schoner wordt op straat. Er ligt te veel zwerfvuil, waarvan een groot gedeelte plastic - met alle risico's voor het milieu.’ Blanken doet een suggestie: ‘Voer zo snel mogelijk statiegeld in op blik en plastic flesjes, zodat deze afvalstroom veel minder op straat terecht komt.’ Zelf regelmatig rommel opruimen, is er haar ervaring, zet te weinig zoden aan de dijk.

Afval ophalen

Afval ophalen, dat gaat ook nog niet van een leien dakje sinds er vorige zomer een nieuw systeem is ingevoerd, vindt Paul Nelemans. ‘Het ophalen van afval laat nog veel te wensen over.’ En als hij eens een klacht wil deponeren bij de gemeente, heeft hij te maken met een gebrekkige communicatie: ‘Je krijgt altijd een dame aan de lijn. Die staat jou wel te woord, maar je kunt nooit iemand bereiken die er werkelijk over gaat.’

Uitwerpselen

Schoner, maar dan in ander opzicht, mag het ook van Jos Schalk uit Moerdijk worden. ‘Regelmatig liggen er uitwerpselen van honden op de stoep, op de straat of in het gras. Zeker in de zomer is dat voor spelende kinderen niet fijn. De dieren zelf kunnen hier natuurlijk niets aan doen. Diverse inwoners ergeren zich aan aan het gedrag van de baasjes die dit toelaten.’

De Appelzak

Volledig scherm Jos Schalk uit Moerdijk stelt voor om een gedeelte van natuurgebied de Appelzak, met het aanliggende strandje, te verklaren tot hondenuitlaatplaats. © FOTO Charlotte Akkermans

Hij vindt het spijtig dat natuurgebied de Appelzak ‘door vele bezoekers’ wordt gebruikt als hondenuitlaatplaats. ‘Dit komt niet prettig over op bezoekers van de Appelzak of het aanliggende strandje.’ Er zou volgens hem meer toezicht moeten komen, al ziet hij een probleem: ‘Het gebied is van Staatsbosbeheer; dat is lastig te regelen.’ Een betere oplossing zou zijn ‘een hondenuitlaatplaats op een aangewezen gedeelte van de Appelzak of aan de rand van de kern van Moerdijk’.

Paardenpoep

Niet alleen de ontlasting van honden, ook die van paarden mag van hem beter opgeruimd worden. ‘Aan beide kanten van het fietspad tussen Moerdijk en de Roode Vaart ligt regelmatig paardenpoep. Dit kan door de eigenaar volgens mij ook wel voorkomen worden.’

