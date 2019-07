Dit is wat er gaat veranderen met parkeren in Zevenbergen

Dat heeft wethouder Thomas Zwiers besloten na overleg met de ondernemersvereniging en het Centrumteam, waarin bewoners en ondernemers zijn vertegenwoordigd.

Daarnaast wordt er gekeken naar uitbreiding van de blauwe zone, bijvoorbeeld met de Stationsstraat.

‘Echt top. Maar wanneer?’

,,We zijn erg blij dat de gemeente naar ons luistert en dat op ons verzoek wordt ingegaan", zegt Dick Hartmann namens de twee verenigingen. ,,Echt top. Nu is alleen nog de vraag: wanneer?” Dat is op dit moment nog niet duidelijk, laat Zwiers weten. ,,Er komt heel wat kijken bij een verkeersbesluit, maar we doen ons best om er vaart achter te zetten.”

Nadelig voor horeca

De wijziging komt al een paar maanden na de invoering van de blauwe zone, als gevolg van de werkzaamheden aan de haven en in het centrum die in april zijn begonnen. De maximale parkeertijd van één uur zou met name voor horeca nadelig uitpakken.

Blauwe zone is niet in beton gegoten

Wethouder Zwiers zegt dat hij vanaf het begin heeft aangegeven dat de blauwe zone ‘niet in beton gegoten’ is. ,,Zijn er goede argumenten om een aanpassing door te voeren, dan doen we dat. Zeker als we op die manier de lokale ondernemers kunnen ondersteunen.”

Zorgvuldige afweging

Hij voegt daaraan toe dat de beslissing is genomen op grond van een zorgvuldige afweging. ,,Er is niet voor niets aanvankelijk gekozen voor één uur parkeertijd. Twee uur parkeren in plaats van één uur betekent minder doorstroming van bezoekers in het centrum. Daarnaast wordt het lastiger een parkeerplek te vinden, want de parkeerplekken blijven langer bezet. Dit is weer ongunstig voor bewoners en mensen die een snelle boodschap willen doen.”

Quote Het blijft toch een kwestie van fijnslij­pen met elkaar Thomas Zwiers, Wethouder gemeente Moerdijk

Kortom, de ideale parkeersituatie bestaat niet, en zeker niet in deze speciale omstandigheden. ,,Het blijft toch een kwestie van fijnslijpen met elkaar", concludeert de wethouder. ,,De werkelijkheid is weerbarstig. We zien bijvoorbeeld gebeuren dat er geparkeerd wordt door mensen die er de hele dag zijn. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.”

Beste oplossing