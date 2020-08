Dit is wat buurtpreventie gemeente Moerdijk nog allemaal meer gaat doen

ZEVENBERGEN - De buurtpreventieteams in de gemeente Moerdijk gaan vanaf volgend jaar niet alleen meer surveilleren om woninginbraken te voorkomen, maar bijvoorbeeld ook praatjes maken met ouderen of verloedering van tuintjes in de gaten houden.

Dat meldt een woordvoerder van de gemeente Moerdijk. ,,Voor het einde van 2020 wordt een nieuw plan van aanpak opgeleverd, waarbij de teams betrokken zullen worden.” Het gaat om 21 teams die samen zeshonderd leden hebben.

De taakverbreding is in feite het gevolg van het succes van de buurtpreventie: het aantal woninginbraken in de gemeente Moerdijk is mede dankzij haar inzet de afgelopen zeven jaar gedaald van 250 naar 85.

,,Het enorme aantal inbraken waar de gemeente mee kampte is aanleiding geweest om in 2013 te komen tot een plan van aanpak buurtpreventie. Samen met de politie en woningcorporatie zijn we ruim zes jaar geleden begonnen met het opzetten van buurtpreventieteams.”

Dit naar voorbeeld van het buurtpreventieteam Oud Oost in Zevenbergen, dat al sinds 2005 actief was.

'High Impact Crimes’

De inzet van de teams leverde volgens de gemeente een aantoonbare bijdrage aan de daling van de zogeheten ‘high impact crimes’, waar woninginbraken onder worden geschaard. ,,Buurtpreventie draagt bij aan de objectieve en subjectieve veiligheidsbeleving van onze inwoners, ondernemers en andere partijen.”

Belangstelling neemt af

Na zes jaar is wel merkbaar dat de belangstelling voor buurtpreventie afneemt in wijken waar men al een aantal jaren actief is.

,,Hier tegenover zijn er ook teams die de laatste twee jaar opnieuw zijn opgestart. Buurtpreventie leeft dus nog steeds in Moerdijk en dat zegt iets over de betrokkenheid van onze inwoners om een steentje bij te dragen aan de veiligheid en leefbaarheid in hun wijk‘’, aldus de woordvoerder.

André van Oers in 2014, toen de buurtpreventieteams in de gemeente Moerdijk net waren opgestart.

Coördinator André van Oers leidt buurtpreventieteams in Zevenbergen op. Hij bevestigt de afname van de belangstelling. ,,Op een gegeven moment treedt er een bepaalde vermoeidheid op. Doordat het aantal inbraken is teruggelopen, dachten mensen ook dat het niet meer zo nodig was.”

Alertheid moet blijven

,,Maar de alertheid moet altijd blijven. Landelijk is het aantal inbraken weer toegenomen.”

Een jaar of drie geleden is hij langs alle woningen in zijn eigen wijk Lindonk gegaan om belangstelling te kweken voor buurtpreventie. ,,Dat wilde ik dit voorjaar herhalen. Alleen, toen brak corona uit. Maar het gaat weer gebeuren.”