Dit is waarom Willemstad de scheepsbel weer laat varen op Zr. Ms. Willemstad

WILLEMSTAD - ,,Kijk uit, want het is bekend dat de meeste ongelukken thuis gebeuren", grapt burgemeester Jac Klijs terwijl naast hem de commandant Zijner Majesteits Willemstad, Sander Kool, een huis-tuin- en keukentrapje beklimt om dé bel te pakken te krijgen.

De bel in kwestie hangt in Het Arsenaal in Willemstad; het is de scheepsbel van het schip waarover hij gezag voert, de mijnenjager met de naam van het vestingstadje. Bij de marine bestaat al eeuwenlang de traditie om dit onderdeel tijdens groot onderhoud van een een marinevaartuig in bewaring te geven bij de naam gevende stad. In het geval van Zr. Ms. Willemstad vond het onderhoud sinds 7 februari 2018 plaats in Zeebrugge. Dat is nu zo goed als klaar.

Mooie traditie

,,Een mooie traditie", oordeelt Klijs, ,,maar die zal een keer eindigen.” In maritieme begrippen is Zr. Ms. Willemstad met haar 32 jaren al een oudje. Het is vrijwel zeker dat ze een van haar laatste grote onderhoudsbeurten heeft gekregen, beaamt Kool. Over een jaar of vijf gaat ze met pensioen. ,,En het is niet zeker dat de opvolger dezelfde naam zal dragen", leert Klijs. Als die inderdaad een andere naam krijgt, is deze overhandiging meteen de laatste aflevering van de ‘mooie traditie', waarbij deze keer zes van de 38 bemanningsleden aanwezig zijn.

Mijnenjager

,,Veel geluk en vooral veel gezondheid!”, wenst de burgemeester de bemanning toe tijdens de plechtige overdracht. Eer het schip weer in actie komt als mijnenjager, gaat er wel een jaar voorbij, verwacht de commandant. ,,In de loop van dit jaar voeren we eerst de nodige tests uit.”

Quote Dit markeert het einde van de periode van bezuinigen Sander Kool, Commandant Zr. Ms. Willemstad, luitenant er zee eerste klasse