Dit is waarom Sylvia de Kok weg is uit Willemstad

WILLEMSTAD - Toen een lockdown dit voorjaar Nederland op slot zette, wist Sylvia de Kok (48) het zeker. Ze moest weg uit Willemstad.

En dat gebeurde: de kunstenares liet alles achter zich en woont sindsdien in Vlaardingen. ‘Willemstad werd me te benauwend. Maar ik kom er nog, hoor, voor mijn werk. En ik ken er lieve mensen.”

Willemstad telt sinds een klein halfjaar een kleurrijke bewoner minder. Sylvia de Kok, geboren en getogen in Helwijk, woont er niet meer. Alleen haar elfjes die in de bomen tegenover haar huis aan de Hofstraat en elders het vestingstadje wonen, een van haar bijzondere kunstprojecten, heeft ze achtergelaten.

Sylvia is een open boek

In het kolossale atelier waar ze al twee jaar gebruik van maakt voor haar workshops schminken en veel andere activiteiten, hebben we het gesprek over het hoe en waarom van haar vertrek. Sylvia is een open boek: ,,Je mag alles vragen.”

Sylvia, onze wegen hebben elkaar zo nu en dan gekruist. Ik schrok ervan toen ik hoorde dat je uit Willemstad weg bent. En ik denk dat ik niet de enige was. Daarom de voor de hand liggende vraag: waarom?

,,Mijn partner Robert en ik zijn uit elkaar gegroeid. Een heel lieve man, absoluut, maar op den duur ging het niet meer. Het begon zo mooi, we kenden elkaar van het werk in de petrochemie. Ik woonde met mijn twee dochters uit mijn eerdere relatie in de Groenstraat. Hartstikke verliefd was ik, maar na tien jaar liep ons huwelijk stuk.”

,,Heel veel pijn en verdriet heb ik daar van gehad. Toen kwam ik Robert tegen. We herkenden veel in elkaar. Ik ben toen met de kruiwagen verhuisd van de Groenstraat naar de Hofstraat.”

,,Nee, dat kan ik niet zeggen, ook al ken ik er veel lieve mensen - mijn ouders bijvoorbeeld wonen er nog steeds. Het is een kleine gemeenschap, iedereen kent elkaar, en dat is benauwend. Zeker als je een beetje anders bent, zoals ik.”

Dan wordt er gauw over je gepraat, geroddeld?

,,Natuurlijk, maar dat heb je overal. Mijn dochters hebben er in hun jeugd vooral last van gehad. ‘Jouw moeder gelooft toch in geesten?’, en dat soort onzin."

,,Komt nog bij dat mijn oudste dochter die gediagnosticeerd is als borderliner met depressies, daarmee op Instagram werd gepest. Ze had veel volgers omdat ze goed is in visagie, maar ook haters. ‘Ga nog maar eens een zelfmoordpoging doen, misschien lukt het nu wel.’ Of ze riepen ‘s avonds vanonder haar raam: ‘Ga nou dood!’ Heel erg allemaal. Ze woont nu op zichzelf, het gaat goed met haar.”

Sylvia de Kok Geboren in Helwijk (1972), gewoond in Willemstad en woont sinds maart 2020 in Vlaardingen Beroep: kunstenares Moeder van twee dochters (19en 16), woont samen met Look L. Boden Opleidingen; mavo , mbo, hoofdbrandwacht. BABS. Hobby’s; lezen, biologie, lange wandelingen.

Verschrikkelijk om je dochter zo te zien lijden.

,,Ja. Ik heb nog veel meer meegemaakt in de privé-sfeer met mensen uit mijn nabije omgeving. Stalken, seksueel misbruik, alcoholisme, drugsgebruik, kanker, een zwaar auto-ongeluk, een overleden zus - ga zo maar door. Daar wil ik het nu niet over hebben. Ondanks alles ben ik altijd blijven werken en heb ik zoveel mogelijk voor mijn dochters klaargestaan. Ik ben als riet: ik buig en kom weer terug.”

Je zit hier nu in Vlaardingen. Hoe ben je eraan toe?

,,Heel goed. Blij. Rustig. Geen spanningen meer van mijn vorige relatie. Ik heb rust gevonden bij Look (Look L. Boden, AV), die ik al een paar jaar ken. Hij is kunstfotograaf, wij begrijpen elkaar. Als ik om 3 uur in de nacht ineens opsta omdat ik een idee heb dat ik meteen wil uitwerken, zegt hij niet: ‘Je bent gek, ga gewoon slapen.’ Dat bedoel ik ook met rust: dat jij en je partner op dezelfde golflengte zitten.”

Sylvia de Kok bij een van haar projecten in Willemstad.

Afgelopen weekend, tijdens de Open Monumentendagen, heb je op Fort Sabina gestaan als wasvrouw. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?

,,Dat is een project van Jannos Groffen. Er is ook een Vrouwe Sabina: Linda den Hollander. Wij lopen rond als historische figuren en vertellen de geschiedenis van het fort. Er is zó veel over te vertellen. Maar het gaat ook wel een beetje met een knipoog. We maken het sprookjesachtiger. Ik vind het echt leuk om te doen, en het slaat aan: iedereen gaat ervoor. Er komen steeds meer figuren bij.”

Je hebt in de jury van de Cultuurprijs Moerdijk gezeten. Hoe blik je daarop terug?

,,Ik heb ervoor gezorgd dat de prijs niet elke keer naar de fanfares ging maar naar kunst.”

Corona zal ook bij jou roet in het eten hebben gegooid. Hoe pak je je werk weer op?

,,Ik ben een creatieve duizendpoot. Ik doe van alles, zoals lesgeven op twee scholen in Rotterdam. En op Fort Sabina blijf ik ook actief; op 4 oktober sta ik op de dierendagmarkt om dieren te portretteren, op 17 oktober schmink ik tijdens de Halloweenavond, enzovoort. Ik leef wel een beetje van dag tot dag. Niemand weet waar het naartoe gaat.”

Atweer twaalf jaar geleden: Sylvia de Kok en Joost van Rijckevorsel organiseerden een educatieve piratentocht voor basisscholen.