Dit is waarom ook zwaarder verkeer niet meer over Hazeldonkse Zandwegbrug in Zevenbergen mag

Waar ooit bier vloeide, verrijzen nu huizen in Langeweg

24 september LANGEWEG - Op de plek waar ooit het bier rijkelijk vloeide bij toenmalig café De Tempelier in Langeweg, verrijzen binnen een paar weken vier nieuwe cascowoningen. ,,Ik ken deze plek dus goed”, grijnst de geboren en getogen Langewegse Corné van Gils, nadat hij de eer had om donderdag de zogenaamde eerste paal de grond in te draaien als startsein voor de bouw. Van Gils is een van de kopers.