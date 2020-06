Dit is waarom Fijnaarter Wim de Pijper de politieke arena verlaat

FIJNAART - Na 26 jaar actief te zijn geweest in de gemeentepolitiek, onder meer als fractievoorzitter van zijn eigen partij Burger Belangen Moerdijk (BBM), houdt Wim de Pijper (64) uit Standdaarbuiten het voor gezien. Op 2 juli is hij raadslid af. ‘Ik wil plaats maken voor nieuw bloed, voor nieuw elan.”

Een raadslid dat uit zichzelf opstapt. Heeft u er genoeg van, heeft men genoeg van u of zit er iets anders achter?

,,Dat laatste. ik ga weg om twee redenen. Raadsleden moeten niet te lang blijven zitten. Ik ben voor doorstroming, de boel fris ouden, energie houden. Ten tweede: eind 2018 heeft mijn vrouw twee keer in het ziekenhuis gelegen, twee keer op het randje van de dood gebalanceerd.”

,, In diezelfde tijd kreeg ik - ik ben buschauffeur - een kind onder de bus. Hij stak ineens over, ik zag ‘m niet. Hij bleek gelukkig amper iets te mankeren, maar Wim had wel een trauma. En in december, mijn vrouw was net thuis van de revalidatie, belde mijn tweelingbroer op: of ik kon komen, want hij had slecht nieuws. Dat bleek lymfeklierkanker te zijn. Vorig jaar juni is hij overleden.”

,, Dat alles bij elkaar deed me serieus nadenken over het leven: moet ik wel zo doorgaan? Nee. Ik ga gas terugnemen. Niet in mijn vaste baan, maar wel in de politiek. Alhoewel: niet helemaal, want ik blijf voorlopig nog burgerlid.”

Hoe dat zo? Waarom niet meteen helemaal de stekker eruit?

,,Nee, nee, nog niet. Ik heb altijd gezegd: ik word 120 jaar, om de gemeenteraad te pesten. Grapje! Ik blijf actief achter de schermen om nieuw bloed te werven voor de partij en mijn opvolger, Peter Stehouwer, te coachen - voor zover dat nodig is, want hij gaat het fantastisch doen, zeker weten.”

Terug naar uw trauma. Heeft u dat inmiddels weten te verwerken?

,,Honderd procent! Ik zal vertellen hoe. EMDR* heet het, geloof ik. Kent u dat? Ik had er ook nog nooit van gehoord. Dat is een therapie... wacht, ik zal anders beginnen. Vlak na het ongeluk deed ik niets anders dan janken, janken als ik eraan terugdacht. Ik kon ook niet meer slapen, ik hoorde het gegil van dat joch telkens weer. Mijn werkgever stuurde me toen naar de huisarts en hij verwees me weer door naar een psychologe. Die zette een lichtbalkje voor mijn neus, met een bolletje erin dat heen en weer gaat en telkens van kleur verspringt. Ik ,,moest steeds de emotie oproepen en dan het lichtbolletje blijven volgen.”

,,Hoe ‘t werkt, ik heb geen idee. Maar na een uur was het helemaal weg. Weg trauma! Sindsdien kan ik er normaal over praten zonder meteen vol te schieten.”

Een tweelingbroer verliezen, dat kan ook traumatisch zijn.

,,Die periode is heel zwaar geweest, inderdaad. We zijn eeneiig; hij kwam net iets eerder dan ik op de wereld. Ik woog 2 kilo en Ger nog een beetje meer, we pasten elk in een sigarendoos. Kunt u zich dat nu voorstellen? Ha ha. Maar goed, ik ga door. Er waren toen nog geen couveuses, dus werd ons wiegje tegen de centrale verwarming van de Sparwinkel van Nelly Buckens, oftewel Buuk, gezet. Ik kreeg extra bloed, Ger niet en daardoor is hij waarschijnlijk zijn hele leven van de ene ziekte in de andere gerold.”

Wim de Pijper (64)

Geboren op 10 mei 1956 in Standdaarbuiten Getrouwd met Anita Opleidingen: LTS, stratenmaker, voetbaltrainer Beroep: buschauffeur, binnendienst medewerker, fractievoorzitter Burger Belangen Moerdijk (BBM) en raadslid in de gemeente Moerdijk (tot 2 juli 2020) Hobby’s: sport kijken, politiek, fietsen

Tussen haakjes, hoe komt het dat u niet meer in een sigarendoosje past?

,,Ha ha... Ik ben gegroeid en de sigarendoosjes zijn kleiner geworden. Tja, hoe gaat dat? Weet u dat ik in mijn jonge jaren nog maar een kilo of zeventig woog? Ik sportte veel en was voetbaltrainer bij De Kogelvangers in Willemstad. Totdat ik mijn middenvoetsbeentje brak. Daar werd ik aan geopereerd en die operatie mislukte. Sporten ging niet meer. Jammer, ik deed het heel graag.”

U zei net, voor de grap, dat u 120 jaar wilde worden om de gemeenteraad te pesten. Maar niet iedereen zal dat als een grap ervaren. U kunt best recalcitrant zijn, op het irritante af.

,,Recalcitrant zou ik mezelf niet willen noemen. Maar ik trek wel graag de kar, ik neem graag het woord. Niet om zelf te shinen, maar omdat ik graag wil meedenken, meebeslissen. Dat zit er nu eenmaal in. Ik zou willen dat veel meer mensen, en dan vooral jonge mensen, dat deden - ook in dorpsraden en stadstafels.”

Misschien een rare vraag, zo op het eind, maar wat heeft u destijds ertoe aangezet om politiek actief te zijn?

,,Hans van Brenkelen, nu raadslid en toen wethouder, besloot om te bezuinigen op de bibliotheek in mijn dorp. Dat kon hij niet maken, vond ik. Ik heb toen samen met drie anderen de dorpsraad Standdaarbuiten opgericht. En de bezuiniging is er niet gekomen.”

Waar bent u het meest trots op?

,,Dat ik dit bereikt heb. Wie had dat nou gedacht van iemand als ik? Dat meen ik serieus. Ik ben niet hoogopgeleid, maar ik vind het wel leuk om voor mensen, organisaties en bedrijven klaar te staan en ze te ondersteunen. Maar nu is het genoeg. Ik ga genieten, weer veel met Diesel fietsen, onze hond. Die kijkt mij steeds zo zielig aan: ‘Wanneer gaan we nou weer?’”