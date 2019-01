Dit is waarom er geen BillyBird Park in de gemeente Moerdijk komt

ZEVENBERGEN - Er komt geen BillyBird park in de gemeente Moerdijk. De reden is dat er niet kan worden voldaan aan de drie eisen die de ontwikkeling mogelijk maken: zandgrond als ondergrond, een oppervlakte van ongeveer 40 hectare en de aanwezigheid van een recreatieplas.

Het recreatiepark kwam vorige zomer in beeld toen de exploitant van het Udense recreatiebedrijf BillyBird Facilities aanklopte bij Moerdijk en andere gemeenten. Het concern wil uitbreiden door vestigingen in Nederland, België en Duitsland te openen. ‘In plaats van op één locatie tot een groot landelijk park door te willen groeien, streven wij ernaar om vooral te groeien door nieuwe locaties te openen’, liet directeur Ton Derks destijds weten.

Strand

BillyBird heeft al twee recreatieparken in het zuiden des lands. In de Brabantse plaats Volkel exploiteert het bedrijf al 32 jaar het strandbad Hemelrijk op een terrein van 73 hectare. In het park bevinden zich een strand, de binnen- en buitenspeeltuin, attracties en parkeerterreinen. In de Limburgse gemeente Beesel baat het park Drakenrijk uit. Dat is 55 hectare groot.

Enthousiast

De ondernemer wist wethouders Désirée Brummans en Thomas Zwiers in eerste instantie enthousiast te krijgen. Zij brachten samen een bezoek aan een BillyBird park in Volkel. 'Hartstikke leuk’, vond Brummans het. ,,Wij zien zo’n park wel zitten in onze gemeente”, zei Zwiers destijds, ,,het is prachtig en heel netjes.”

Haken en ogen

De twee hadden zelfs al drie locaties op het oog, maar verklapten toen niet welke dat waren. ,,Daar is het nog te vroeg voor”, verklaarde Brummans. ,,We gaan eerst met de eigenaar aan tafel om te bespreken wat mogelijk is. Er zitten nog veel haken en ogen aan.”

Niet teleurgesteld

De gesprekken zijn inmiddels gevoerd en de uitkomst is duidelijk. Geen BillyBird park in de gemeente Moerdijk. Desalniettemin zijn de wethouders niet teleurgesteld, beweert wethouder Brummans. ,,Het project heeft ons geïnspireerd. We zijn op dit moment niet actief op zoek naar een soortgelijk concept , maar we staan wel open voor andere ontwikkelingen.”