Dit is waarom deze meneer met zijn plastic pelikaan niet naar De Schuur in Zevenbergen komt

ZEVENBERGEN - De Schuur in Zevenbergen gaat weer open in het nieuwe seizoen, maar door toedoen van corona noodgedwongen in gekortwiekte vorm. ,,We zijn in mineur, maar we moeten wel íets doen, om het contact met het publiek te behouden.”

Tijdens de vergadering met het bestuur van Stichting Stoffer & Blik, eerder deze week, is weliswaar een aantal knopen doorgehakt over wat wel en niet doorgaat, maar toch blijven er nog veel vraagtekens, zegt secretaris Henk Hendrikx.

Hij noemt er één: ,,Er werken veel vrijwilligers bij ons. Die zitten lang niet allemaal te wachten op nieuwe taken zoals het desinfecteren van stoelen, toiletten en deuren voor en na een voorstelling, zorgen dat het publiek volgens een bepaalde route het gebouw in- en uitgaat, en dergelijke.”

Quote We gaan van een sfeervol theater naar een klinische omgeving. Een trieste aangelegen­heid Henk Hendrikx , secretaris De Schuur

Gelukkig was de sfeer monter, constateerde hij. ,,In principe is de wil er. Tegelijkertijd zijn we tot de conclusie gekomen dat er veel niet door kan gaan, en als het wél kan, wordt het lang niet zo gezellig meer als vóór corona. We gaan van een sfeervol theater naar een klinische omgeving. Dat is een trieste aangelegenheid.”

Vier protocollen

Het Zevenbergse multifunctionele gebouw aan de Kerkstraat heeft te maken met vier protocollen die de RIVM heeft opgesteld: het theaterprotocol, het protocol 'vergaderen en commerciële bijeenkomsten’, het protocol ‘cursussen en bijeenkomsten verenigingen’ en het horecaprotocol.

Gastvrijheid is er niet meer bij

De anderhalvemetermaatregel en de verplichte hygiënemaatregelen - denk ook aan het verbod op pauzes én op een drankje - geven nog de meeste kopzorgen. ,,Gastvrijheid, gezelligheid, een normaal avondje is er op deze manier niet meer bij", sombert Hendrikx.

Alternatief: het theatercafé

Daarom denkt hij binnenkort met theaterwerkgroep Plumeau na over de haalbaarheid en wenselijkheid van een alternatief: het theatercafé. ,,We gaan kijken of we het theater kunnen inrichten als café. Daar hebben we al ervaring mee. In deze opstelling kunnen we een fijnere omgeving creëren; stellen kunnen bijvoorbeeld wél naast elkaar zitten.”

Exposities? Nog een vraagteken

Met de huurders Cine7, Schuurrocked en de commissie exposities komen ook nog gesprekken. ,,Duidelijk is in elk geval dat de expositie in oktober niet doorgaat. De kerstexpositie is nog een vraagteken", aldus Hendrikx.

Geen blije portemonnee

Zoals gezegd gaat het theaterseizoen in gekortwiekte vorm door, onder meer doordat sommige artiesten al zelf hun tournee hebben afgelast. Optreden voor maximaal dertig mensen, daar wordt hun portemonnee niet blijer van.

En ook niet die van de Schuur zelf: ,,Ook als een voorstelling uitverkocht is, dus met een bezoekersaantal van 25 mensen, dan leggen we er nog 600 tot 900 euro op toe.”

Roeien met de door corona aangepaste riemen. Dat is waar theater De Schuur in het seizoen 2020-2021 nu op aanstuurt. En dan blijkt het een en ander wél te kunnen.

Zoveel mogelijk leven in de brouwerij

,,We zijn druk bezig om zoveel mogelijk leven in de brouwerij te stoppen”, vertelt secretaris Henk Hendrikx, die op 24 april van burgemeester Klijs te horen kreeg dat hij vanwege met name zijn theateractiviteiten dit jaar een koninklijke onderscheiding ontvangt.

Zo gaan de kindervoorstellingen in het laatste weekend van september wel door. Ze zijn al begonnen met aangepaste repetities en werken volgens het protocol ‘cursussen’.

Volledig scherm Voor het eerst sinds de corona-uitbraak repeteert kindertheatergroep De Schuur, onder regie van Sanne Schoneveld, weer voor hun toneelstuk 'Problemen in de tijd'. Dat doen ze buiten, want binnen in De Schuur mag niet. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Hoe dan ook kan in elk geval tot 1 januari 2021 niet verwacht worden dat er ‘normale’ voorstellingen worden gegeven zoals voor de corona-tijd, zegt Henk Hendrikx. ,,Op basis van de huidige maatregelen kunnen we 34 bezoekers ontvangen. Normaal gesproken zijn dat er maximaal 100, en 220 bij concerten.”

Om die reden is de cabaretvoorstelling van Fabian Fabricius, die met honderd plaatsen al is uitverkocht, verplaatst naar de Moerdijkzaal in het Zevenbergse gemeentehuis die dit aantal wél aankan.

Theatergroep Impro, vorig jaar nog geëerd met de Cultuurprijs Moerdijk, heeft haar voorstelling ‘Breuk 70' opgeschoven naar maart 2021, omdat de voorstelling zich volgens Hendrikx niet leent voor een bezetting van dertig personen.

Tegen die tijd zouden de eisen aan het maximum aantal bezoekers versoepeld kunnen zijn, verwacht Hendrikx. ,,Maar we verwachten dat er dan strengere eisen zullen worden gesteld op het gebied van de ventilatie. Akoestiek en duurzame isolatie zijn bij ons op orde, maar de ventilatie volgens de nieuwe voorschriften nog niet.”