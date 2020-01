Dit is waarom de Moerdijkse Winterschoolliner ’t waarschíjnlijk niet gaat redden

,,We zien weliswaar een groei van 30 procent in het aantal gebruikers ten opzichte van vorig jaar; een groei die onder andere te danken is aan de toevoeging van Klundert aan de route”, verklaart woordvoerder Suzan van Beek van vervoersorganisatie Arriva.

,,En ook zien we meer reizigers die instappen in Noordhoek en Standdaarbuiten. Maar dan nog gaat het om te weinig reizigers.” Aantallen wil Arriva niet noemen.

Quote We zien weliswaar een groei, maar er zijn nog steeds te weinig reizigers Suzan van Beek, Woordvoerder Arriva Nederland

De Winterschoolliner is een tweejarige pilot, gedragen door vier partijen: Arriva, gemeente Moerdijk, Markland College en provincie Noord-Brabant. Het project is afgelopen oktober het tweede, laatste en bepalende jaar van de tweejarige pilot ingegaan.

De lijn rijdt op weekdagen tussen Standdaarbuiten via Noordhoek, Klundert en Zevenbergen. Niet alleen leerlingen, ook forenzen en recreatieve reizigers kunnen er gebruik van maken tijdens de wintermaanden.

Quote Met zo'n magere bezetting is deze lijn echt te duur Thomas Zwiers, wethouder gemeente Moerdijk

,,We wisten op voorhand dat de lijn zichzelf niet zou kunnen bedruipen”, reageert wethouder Thomas Zwiers, ,,maar met zo’n magere bezetting is hij echt te te duur.”

'Maak er vooral gebruik van’

Dit jaar wordt in elk geval afgemaakt, verzekert hij. ,,Hij rijdt tot en met vrijdag 27 maart. En we blijven herhalen: maak vooral gebruik van de Winterschoolliner. Stel nou dat het aantal passagiers de komende maanden nog flink stijgt, dan kan hij na 2020 wél blijven rijden.”

Toch liever op de fiets

Zelf heeft hij moeite om daarin te geloven. ,,Ik denk dat een gedeelte van de kinderen toch op de fiets blijft gaan, of - maar dat is echt een aanname - dat ze 's middags worden opgehaald van school.”

Werk gemaakt van wens bewoners

Het is in elk geval serieus geprobeerd, concludeert hij. ,,We hebben werk gemaakt van de wens van de bewoners. Die wilden zo'n buslijn. We zijn daarin meegegaan omdat busvervoer op de dijk vanuit Standdaarbuiten veiliger is dan fietsen, en een fietspad aanleggen is niet te doen. Maar als ze er vervolgens geen gebruik van maken, dan houdt het op.”

Te voorbarig

Het is echt te voorbarig om nu al te zeggen dat de stekker er straks sowieso uitgaat, bezweert Van Beek namens Arriva. ,,We hebben nog contact met alle betrokken partijen en pas aan het eind van de pilot gaan we met elkaar kijken: hoe nu verder?”

Voor de duidelijkheid: de precaire situatie waarin de Moerdijkse Winterschoolliner zich bevindt, geldt niet voor Winterschoolliner 685 die sinds vorig jaar tussen Zundert en Etten-Leur rijdt. Deze pilot is een jaar later van start gegaan.