Dit is waarom de kerstverlichting in Zevenbergen straks een probleem kan worden

clubhelden Clubheld Ras van Hockeyclub Zevenber­gen stopt pas als het écht niet meer kan

10:28 Al een aantal decennia is Henk Ras nauw betrokken bij Hockeyclub Zevenbergen. Als manusje-van-alles brengt hij zo'n 30 uur per week in of rondom het clubhuis door. ,,Het is gewoon supergezellig."