‘Dit is landschapskunst die veel mensen iets doet’

Maker Marius Boender is met assistent Sjoerd voor de tweede keer bezig om zijn kunstwerk weer in goede staat te krijgen. Ze gebruiken speciaal gemaakte spades en krabbers voor het fatsoeneren. Hard nodig, want De Wachter wordt druk belopen door mensen en vooral schapen.

De plek waar de dijk doorbrak

Boender kreeg twintig jaar geleden opdracht van het Hoogheemraadschap om op de Oostdijk in Willemstad een kunstwerk te maken. ,,Daarmee werd gevierd dat de dijken op Deltahoogte waren. Bovendien markeert het de plek waarin 1953 de dijk doorbrak”, zegt Boender nu.

De helft van zijn creatie is ingepakt in plastic voor het herstelwerk. ,,We maken de paden weer vlak en waar nodig brengen we weer opnieuw klei aan. De Wachter is een strakke kegel met paden, een berg klei met een betonnen top. Die bezorgde hem in de volksmond de bijnaam ‘de tiet’, want het heeft wel iets weg van een tepel. De paadjes in de kegel zijn erin gebeeldhouwd. Ze vormen een linkse en een rechtste spiraal, die elkaar kruisen. Zo zit er op het oog beweging in, en dat symboliseert voor mij de beweging van het water. De schapen die op De Wachter lopen, houden het gras kort en de paden vlak.”

Volledig scherm Marius Boender (links) en Sjoerd Smits gaan aan de slag met het onderhoud van De Wachter © Marius Boender

'De wachter moet altijd solide ogen’

Quote Het is een arbeidsin­ten­sief kunstwerk; door de invloeden van het weer wordt het aangetast Marius Boender, maker Maar af en toe moet Boender toch weer ingrijpen. ,,Dit is landschapskunst in zijn ware vorm. Je kunt kunst in een landschap zetten en het zo landschapskunst noemen, maar voor mij grijpt landschapskunst in in het landschap en gebruik je het materiaal dat je daar vindt. Ik vind het nog steeds bijzonder dat het Hoogheemraadschap mij destijds de opdracht toevertrouwde. De achter is onderdeel van de dijk. Die dijk heeft een functie; het watertegenhouden. Daarom moet ook De Wachter altijd solide ogen.”



Wat Boender maar wil zeggen: De Wachter is behalve een verfraaiing ook een stuk gedegen vakmanschap. ,,De natuur is grillig, met droogte en allerlei soorten wilde begroeiing. Mollen graven gangen. Dat maakt het een arbeidsintensief kunstwerk. Door de invloeden van het weer wordt het aangetast. De klei spoelt stukje bij beetje weg, dat moet worden aangevuld. De schapen laten een laag mest achter op de paadjes, dat spul moet je af en toe afsteken.”

Specialistisch werk

Boender is nu ongeveer drie weken bezig met de ene helft van het werk, volgend jaar is de andere kant aan de beurt. Mensen en schapen moeten even om het werk heen. ,,De paden zijn weer uitgegraven, er is gaas omheen gespannen, de aarde is aangevuld en er is nieuw gras ingezaaid.”

Het onderhoud aan De Wachter is specialistisch werk. De Wachter is zo’n acht meter hoog. Op de top sta je 25 meter boven het landschap. Je moet geen hoogtevrees hebben, maar wie er op staat, heeft een prachtig uitzicht. Aan de ene kant de polder met de weilanden, aan de andere kant het Hollands Diep in alle glorie. De beleving van ruimte, wind en wolken is speciaal.

Quote Voor mij is het een kunstwerk dat de schoonheid van de plek versterkt Marius Boender, maker

,,Het is een plek, een kunstwerk dat veel mensen iets doet”, weet de in Breda wonende kunstenaar (72). ,,Het is een uitkijkpunt voor vogelaars. De Wachter is ook heel fotogeniek, met name voor bruidsparen. Ook groepen, zoals een plaatselijke fanfare, lieten er zich fotograferen. Voor mij is het een kunstwerk dat de schoonheid van de plek versterkt. Als het goed is, komt er een fietspad van Made naar Willemstad. Dat leidt straks langs De Wachter.”

Overigens is De Wachter ook al in een reisgids vereeuwigd: De gekste plek van Nederland heeft er pagina’s aan gewijd. Al doe je De Wachter geen recht door hem alleen als ‘gek’ te bestempelen.

Volledig scherm Vierenhalf jaar geleden zag De Wachter er nog veel fraaier uit. © Kunstwerk Marius Boender