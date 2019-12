Dit is - in vogelvlucht - 10 jaar Moerdijk en Etten-Leur

Start verkoop vuurwerk in Zevenber­gen: Chinese duizend­klap­pers gaan hard dit jaar

28 december ZEVENBERGEN - Nog drie nachtjes slapen, dan gaan we weer knallend het jaar uit. Tegengeluiden en voorstellen rond vuurwerkvrije zones verstommen in het enthousiasme waarmee de liefhebbers deze zaterdagochtend bij Provak in Zevenbergen hun gillende keukenmeiden in komen slaan. Al blijken de snerpende vuurpijlen het anno 2019 af te leggen van de meer imposante pijlen en pakketten.