Dit is er zo mooi aan Klundert, vierde mooiste ‘dorp’ van Brabant

Nieuwsgierig naar wat er allemaal te zien is, rijd ik naar Klundert – ook wel De Klundert genoemd door de inwoners - deze zonnige ochtend. Voor het eerst, moet ik bekennen. Gids Niek Tolenaars geeft me een rondleiding door het vestingstadje. Want Travelvalley mag Klundert een dorp noemen, volgens de inwoners zelf is het toch echt een stad. ,,In 1357 kreeg Klundert stadsrechten”, weet Tolenaars.

‘Opgebouwd rond het water’

De rondleiding begint in de Molenstraat, in het centrum. Een mooie ruime straat, met in het midden de Bottekreek. Tolenaars: ,,Klundert is opgebouwd rond het water. De eerste nederzetting, Die Overdraghe, was hier tussen 1200 en 1300. Na een grote vloed in 1421, werd het eind 1400, begin 1500 weer bewoonbaar.”

Vanuit de Molenstraat lopen we naar de protestante kerk aan de Kerkring. We passeren een van de oudste huizen uit het stadje, gebouwd in 1570. Tolenaars vertelt dat Klundert na de Tweede Wereldoorlog ernstig beschadigd is. Toch zou je dat niet zeggen als je er bent, want er staan nog veel mooie, oude gebouwen. ,,De protestante kerk is ook geraakt tijdens de bombardementen en beschietingen bij de bevrijding in november 1944. Maar na de oorlog is deze opnieuw opgebouwd met de oorspronkelijke stenen.”

Mooi uitzicht

We wandelen vanaf de Kerkring richting de rand van het dorp, langs het water. Aan het water ligt de Verlaatsheul, een oude sluis. ,,Vroeger zorgde de sluis ervoor dat het water in de stad bleef en dat er niet te veel water binnenkwam.” Je kunt de Verlaatsheul oplopen, waar je een mooi, wijds uitzicht krijgt over de Aalskreek en de polder. ,,Je kijkt zo richting Noordschans en het Hollandsch Diep.”

Vanuit het uitzichtpunt lopen we naar het stadhuis. Het markante gebouw is gebouwd in 1621 en bestaat volgend jaar dus 400 jaar. ,,Vroeger was hier een gevangenis met drie cellen. Een daarvan zat helemaal dicht, de andere hadden nog wel raampjes.” Het stadhuis is nog steeds in gebruik, maar heeft wel een hele andere functie nu. Er zit namelijk een transportbedrijf in. Maar dat doet niks af aan de charme van het gebouw.

Oude vestingswal

We lopen verder naar de andere kant van het stadje. Het valt me op dat er best veel winkels zijn, voor een relatief kleine plaats. Via het Smidspad, een klein steegje, lopen we naar de oude vestingswal. ,,Dit is eigenlijk een tragische plek”, vertelt Tolenaars op de hoek van het Smidspad. ,,In de Tweede Wereldoorlog zaten hier Zeeuwse mensen in een schuilkelder. Het pand werd geraakt door een granaat en zij zijn allemaal gestorven. Heel triest. In totaal zijn er tijdens de Tweede Wereldoorlog trouwens 79 mensen uit Klundert overleden.”

Aan de rand van het vestingstadje, vind je de oude vestingwal. Daar wandelen we overheen, met uitzicht op de polder en het landschap. We passeren de Stenen Poppen: oude verdedigingstorentjes, op een dam uit 1583. Een mooi aandenken aan het vestingverleden van de stad. We sluiten de route weer af bij de Molenstraat. Ik ben onder de indruk van het mooie vestingstadje. Met de unieke uitzichten en herinneringen aan het vestingverleden, is een bezoek zeker de moeite waard. Een rondleiding volgen kan via heemkundekring die Overdraghe.

Nummer 1: Heusden Volgens reisblog Travelvalley is Heusden het mooiste dorp van Brabant. Net als Klundert en Willemstad is dit ook een oud vestingstadje. Op de tweede plek staat Oisterwijk, gevolgd door Eersel. Klundert staat op de vierde plek, Willemstad op de vijfde. Travelvalley raadt in Klundert aan om een wandeling te maken langs de oude vestingwerken. Ook verwijst het blog naar de activiteiten die er plaatsvinden. Maar ook in deze coronatijd zonder activiteiten, is een bezoek aan te raden. In Willemstad moet je vooral lekker niks doen en op het terras zitten, volgens het blog. Maar als je wel wat wilt doen, raadt Travelvalley het oude Raadhuis, de Koepelkerk en het Mauritshuis aan.