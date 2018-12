Dit is de vrouw achter Facebookpagina ‘Klundert in vroeger tijden’

Janneke Driesprong (65) had het afgelopen weekend zo druk met de Winter Vestingdagen in haar woonplaats dat ze geen tijd meer had om het evenement Klundert bij Kaarslicht bij te wonen. Al jaren filmt de voormalige bankmedewerker elk evenement dat zich afspeelt in en rondom Willemstad. Daarnaast voert ze de redactie van de Facebookpagina Klundert in vroeger tijden dat vol staat met historische beelden en filmpjes en inmiddels bijna 2500 vrienden telt. ,,Zelfs in Canada, VS, Australië en Zuid-Afrika hebben we vrienden”, vertelt ze achter haar pc in de werkkamer, met uitzicht op het prachtige panorama van de Willemstadse vesting. Toch heeft ze haar hart ook verpand aan Klundert. ,,Hier is een bericht van de 81-jarige Hans van de Wolf uit Sydney die via onze pagina opnieuw in contact kwam met Bas de Bakker uit Klundert. Beiden kennen elkaar van het vroegere Klundert en treffen elkaar via de site. Dat leidt dan weer tot talloze reacties van anderen. Mooi. En dan te bedenken dat ik in maart 2015 met de site begon door er slechts enkele oude Klundertfoto’s van mezelf en van anderen er op te zetten. Het explodeerde.”