Dit is de nieuwste wielerclub van Zevenbergen: ‘Gewoon een ploegje liefhebbers’

Paars-zwart tenue

De naam voor de nieuwe club was al snel gevonden en in een vergadering boden bereidwillige sponsoren zich aan om een bijdrage te leveren aan een professionele outfit voor de wielerploeg. In het paars/zwarte clubtenue fietsen de Druivetrappers op donderdagavond een trainingsrit van ongeveer 40 kilometer en op zondagochtend in West-Brabant een toertocht. Zo heeft de nieuwe club afgelopen zondag 70 kilometer weggetrapt richting Zundert, waar gepauzeerd werd voor koffie met gebak. Woordvoerder Mark Broere meldt dat plezier, gezelligheid, samen uit, samen thuis en gesoigneerd op de fiets zitten belangrijk zijn.

,,Wij hebben de ambitie om in de toekomst de kuiten te gaan testen in de Limburgse heuvels of in het buitenlandse hooggebergte. Daarnaast bekijken we gezamenlijk diverse klassiekers en grote rondes op het grote scherm in ons clubhuis. Bij dat laatste is iedereen welkom."