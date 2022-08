Dit is de nieuwe voorzitter van Rotary Zevenbergen: ‘Dat elitaire imago is achterhaald’

Thalita de Jong haalt fors uit in Profronde Zevenber­gen: ‘Echt koersen, daar houd ik van’

Na enkele zware weken van afzien van in de Giro en Tour was Thalita de Jong dit weekeinde weer eens toe aan een potje koersen om de hoofdprijs. Zaterdag pakte ze in een duel met Lucinda Brand de zege in de GP Bolle in Oetingen en zondag reed de 28-jarige Liv-renster uit Hoogerheide alles op een hoop in Zevenbergen.

