Dit is de nieuwe route van de lichtjesstoet in Standdaarbuiten

Route

,,We hebben besloten de route van de optocht enigszins te wijzigen. Hierdoor hopen we langs de hele route publiek te hebben. We starten om 19.00 uur in de Molenstraat, draaien dan de Markt op via de St. Jansstraat om de kerk heen naar de Timberwolfstraat, langs de Standaert rechtsaf de Wieken in, richting de Molenstraat waar de ontbinding is. In de Wieken zijn allerlei activiteiten en cateringstands. Hierdoor komen er voor de bouwclubs vijf plekken waar ze hun show en acts kunnen opvoeren", aldus Verhulst.