Dit is de nieuwe kastelein van Proost in Zevenbergen

Turbines van 183 meter hoog in Hogezandse Polder langs Hollandsch Diep in aanbouw

9:27 De werkzaamheden voor de bouw van negen grote windmolens in de Hogezandse Polder bij Numansdorp zijn in volle gang. De turbines van het type Senvion hebben inclusief de wieken een hoogte van 183 meter, ongeveer even hoog als de Euromast in Rotterdam.