Dit is de eerste vrouwelijke voorzitter van de wielerbond

interviewZEVENBERGEN - Als wielrenster was ze niet meer dan vulling van het peloton. Maar als bestuurder staat Anja de Bont uit Zevenbergen haar mannetje in de wielersport.

‘Het is heel zorgelijk dat er wedstrijden van de kalender verdwijnen”, zegt de eerste vrouwelijke districtsvoorzitter van de wielerbond KNWU. Anja de Bont zou vorige week benoemd worden tot voorzitter van het district Zuidwest-Nederland van de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie. Maar het coronavirus stak een spaak in het wiel: de vergadering kon niet doorgaan.

Daarom gaat ze als interim-voorzitter van start, de echte benoeming volgt later. Feit is dat ze de eerste vrouw is die deze functie bij de wielerbond bekleedt. En dat in de wielersport, naar verluidt nog een echte mannenwereld.

Gaat dat wel goed komen?

,,Ik ben 34 jaar bedrijfsleider bij Marskramer geweest en heb daar 22 jaar in de ondernemingsraad gezeten. Dus ik kan dit zeker aan. Het is niet helemaal nieuw. Ik zit al vijf jaar in het bestuur, dus ik weet inmiddels wel hoe het een en ander loopt. Het is sowieso goed dat vrouwen een grotere rol gaan spelen binnen de wielerwereld. Het vrouwenwielrennen heeft de laatste jaren een flinke spurt genomen. Het is belangrijk dat wij bestuurlijk gaan meedoen.”

Waar komt uw liefde voor het wielrennen vandaan?

,,Ik heb het met de paplepel ingegoten gekregen. Samen met mijn vader ging ik kijken bij koersen als de Acht van Chaam. En we bezochten amateurwedstrijden zoals de kermisronde van Roosendaal. Als kind was ik fan van Joop Zoetemelk en Gerrie Knetemann.”

Zelf ook gefietst?

,,Jazeker. Toen ik 13 was, deed ik voor het eerst mee aan de internationale jeugdronde van Roosendaal, een meerdaagse door West-Brabant. Op een gegeven moment reed ik twee tot drie keer maand een koers. Vaak verder weg, want hier in de buurt waren niet veel wedstrijden voor dames. Wel reed ik elke donderdag op de wielerbaan in Oudenbosch.”

Was het een succes?

,,Ik heb één keer op het podium gestaan. Dat was op een koppelkoers in Oudenbosch, waar ik samen met toenmalig kampioen Frank Stolzenbach won. Voor de rest was ik vulling van het peloton. Maar ik had er plezier in. Ik heb tot mijn twintigste gekoerst, toen kreeg ik verkering.”

Wat heeft wielrennen meer dan bijvoorbeeld voetbal of tennis?

,,Het is bij uitstek een sociale sport. Ik ben ook jurylid en bij de inschrijvingen kom ik vaak kinderen tegen van ouders die ik in mijn tijd als renner ontmoette. Generaties dragen het aan elkaar over, dat is het mooie eraan.”

Wie is uw favoriete wielrenner?

,,Niki Terpstra. Omdat ik zelf veel op de baan gefietst heb, heb ik met hem de meeste affiniteit. Het is geen branieschopper en je hoort hem zelden klagen.”

Staat u als voorzitter veel te doen?

,,Maar het rondje om de kerk moet wel blijven bestaan. Dat zijn de gezelligste koersen. Ik heb daar meer mee dan met de grote rondes, al is de Tour de France een uitzondering. De Tour is trouwens het enige grote sportevenement dat nog niet is afgelast vanwege het coronavirus. Raar dat die beslissing nog niet is genomen, toch?”

Wat gaan we verder van u als voorzitter merken?

,,Hier in de regio zijn twee wilde amateurbonden, de Brabantse Wieler Federatie en Trimbelangen Midden Zeeland. Ik zou het mooi vinden als we kunnen samenwerken. We doen het tenslotte allemaal voor hetzelfde doel, namelijk mooie wielersport bieden voor veel publiek.”

Iets heel anders. U bent heel veel afgevallen. Hoe heeft u dat voor elkaar gekregen?

,,Na mijn echtscheiding was er weer tijd voor mezelf en ben ik gaan werken aan mijn overgewicht. Dat was mede door het stoppen met sporten ontstaan. Ik ben een emotie-eter, ik at de kilo’s eraan. Ik wilde het op mijn manier weer af krijgen, zonder operaties. Ik ben trots dat ik 50 kilo ben afgevallen. Eerst door gezond eten en veel bewegen, vooral wandelen. Toen ik 25 kilo kwijt was, heb ik weer een fiets gekocht. Door steeds langere stukken te fietsen zijn die andere kilo’s eraf gegaan.”

Was dat de comeback in de wielrennerij?

,,Na mijn scheiding in 2011 kwam er weer ruimte voor die passie. Toen ben ik de juryopleiding van de KNWU gaan doen. Ik volg alles op de voet. De klassiekers kijk ik op tv en jaarlijks ga ik met mijn oudste dochter naar de Amstel Gold Race. Het is ontzettend jammer dat alles is afgelast. Stilzitten is niks voor mij, ik wil altijd bezig zijn.”

Dus nu vaak fietsen?

,,Voor de ontspanning. Lange tochten rijd ik niet meer. In 2016 ben ik voor het goede doel de Mont Ventoux opgewandeld met mijn zoon Nordin. Ik hoop dat volgend jaar weer te doen.”