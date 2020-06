Dit doet klimaatverandering met Moerdijk: ‘Zorg dat water in je tuin kan wegzakken’

Op dit soort vragen kan iedereen sinds kort duidelijke antwoorden krijgen dankzij de Klimaatanalyse Moerdijk. Deze is te vinden op de website klimaatanalysemoerdijk.nl en brengt tot bijna op de vierkante meter in kaart hoe het in en om de elf Moerdijkse kernen is gesteld met de kansen op droogte, wateroverlast en hitte.

Wat hebben inwoners hier precies aan? 7 vragen aan Marty Braat, adviseur water en groen van de gemeente Moerdijk.

Volledig scherm Marty Braat, adviseur groen en water van de gemeente Moerdijk. © Gemeente Moerdijk

1. Wat is het nut van een klimaatanalyse die is toegesneden op de gemeente Moerdijk?

,,Wij hebben, net als alle andere gemeenten, de opdracht van de Rijksoverheid gekregen om een klimaatstresstest te maken. Hoe stressbestendig is Moerdijk als het gaat om de klimaatverschuivingen die ons te wachten staan? Waar precies zijn de kansen op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen het grootst? Dat is belangrijk om te weten, omdat die veranderingen risico’s en bedreigingen met zich meebrengen wat betreft economie, gezondheid en veiligheid. We moeten voor aanpassingen zorgen. De website maakt inzichtelijk hoe de gemeente Moerdijk er voorstaat.”

Volledig scherm De Klimaatanalyse Moerdijk toont tot bijna op de vierkante meter wat bijvoorbeeld de risico's zijn op wateroverlast. © Gemeente Moerdijk/Richard Gesell

2. Wijkt de situatie in de gemeente Moerdijk dan zo sterk af van die in andere Nederlandse gemeenten?

,,Klimaat hoort bij het landschap en de bebouwing. Moerdijk is een vlakke kleigemeente, net als Drimmelen en Steenbergen in de regio West-Brabant. Moerdijk is ook een landelijke gemeente. In een gemeente als Breda kom je meer hittestress tegen, omdat een stad meer bebouwing heeft.”

Quote Dankzij de Mark en het Hollandsch Diep heeft Moerdijk geen gebrek aan water Marty Braat, Adviseur groen en water, gemeente Moerdijk

Dankzij de Mark en het Hollandsch Diep heeft Moerdijk aan water geen gebrek. Het industrieterrein is een gebied op zich; omdat zich daar veel bitumen en beton bevinden, is daar snel sprake van hittestress. Zo heeft elke gemeente haar eigen opgaven.”

3. Concreet: kan ik als inwoner van Zevenbergen bijvoorbeeld aan de kaarten op de website aflezen of mijn woning in het Wilhelminapark een grote kans heeft om onder water te staan bij een flinke hoosbui, zoals laatst in Chaam?

,,Dat is mogelijk, al hebben we het bij de interpretatie wel steeds over fictieve situaties. In uw geval lijkt het erop dat het met de woning wel goed zit. Een piekbui zal vooral overlast veroorzaken in de straat; dat is te zien aan de donkerblauwe kleur.”

4. Stel, je komt erachter dat je huis op een plek staat waar een groot risico is op wateroverlast. Wat doe je met die kennis?

,,Je zou zelf maatregelen kunnen nemen om de gevolgen te verkleinen. Zorg dat water in je tuin kan wegzakken, haal zandzakken in huis, kies voor plavuizen in plaats van parket, als je een nieuwe vloer overweegt. Of een paar treden of drempel voor je voordeur. De kansen zijn klein, maar het kan.”

5. We hebben het tot nog toe over wateroverlast gehad. Hoe zit het met de hittestress, waar we in deze week alweer mee te maken hebben?

,,Daar kun je je als individu ook tegen wapenen. Plant bomen in je tuin, als dat kan. Die zorgen voor schaduw, dus koelte. Maak je dak groen door er gras of iets anders op te planten. Wij als gemeente kunnen kijken naar de straten; die warmen overdag op en geven de hele nacht nog hitte af. Meer bomen langs de kant, meer open water: dat zijn hittestressbestendige maatregelen.”

6. Dit doet mij denken aan de actie ‘Tegel eruit, plant erin’. Ik zie nog steeds tegels en grind in veel voortuintjes. Bereiken jullie de mensen wel die nog niet meedoen?

,,Het klopt dat nog lang niet iedereen gehoor heeft gegeven aan de wens om de tuin te vergroenen. Het zou goed kunnen dat we in de toekomst bij mensen langsgaan om ze te vragen er iets aan te doen.”

Volledig scherm Actie 'Tegel eruit, plant erin' uit 2019. © IVN

7. Op 30 juni is er een Moerdijkse Klimaatdialoog. Wat is dat en voor wie is die bedoeld?

,,Op die avond geven we via een hangout een toelichting op de mogelijke gevolgen van klimaatverandering voor de gemeente Moerdijk. Daarbij gebruiken wen de website. We gaan in gesprek met inwoners en partners als het Waterschap Brabantse Delta, de scholen, Surplus en Havenbedrijf Moerdijk. Zo willen we tot een programma voor en door inwoners komen. Iedereen* is welkom.”