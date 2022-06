Directeur havenbedrijf Moerdijk stapt over naar Leidingenstraat Nederland

Onder leiding van Van den Oever werd Port of Moerdijk de tweede containerhaven van Nederland en begon onder meer de ontwikkeling van het Logistiek Park Moerdijk (LPM). Financieel directeur Marika Menschaar (51) is binnen Port of Moerdijk per 1 juli benoemd tot tweede statutair bestuurder van Havenbedrijf Moerdijk.

Grote maatschappelijke opgaven

Volgens Van den Oever zijn grote maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering en energietransitie niet alleen relevant voor zeehavens, maar hebben die ook grote invloed op het transport via buisleidingen in Nederland en de rol die LSNed daarin wil nemen. ,,Deze ontwikkelingen vertalen naar tastbare economische en maatschappelijke resultaten, vind ik een enorme uitdaging.”

80 kilometer leidingstraat

LSNed is de exploitant en beheerder van de buisleidingenstraat die loopt vanuit de Rotterdamse haven via Moerdijk richting Antwerpen, met een aftakking richting Vlissingen. Het 80 km lange tracé ligt in zijn geheel op grond die in eigendom is van de Staat.