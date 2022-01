Directeur Havenbedrijf Moerdijk: 'Ik kan heel boos worden als een bedrijf iets onder de pet wil houden’

MR's Klundert oneens met schoolbe­stuur De Waarden: ‘Vergaande integratie scholen gewenst’

KLUNDERT - Het nieuwe scholencluster dat Stichting De Waarden voor ogen heeft in Klundert, is niet de school die de medezeggenschapsraden van basisscholen Het Bastion en De Rietvest in Klundert graag zouden zien.

18 januari