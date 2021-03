Dijkbewoners Standdaarbuiten vrezen bouwverkeer hoogspanningslijn: ‘Beter vooraf goed regelen’

Stemmen in Et­ten-Leur en Moerdijk: de spatscher­men staan klaar en de potloodjes mogen mee naar huis

15 maart ETTEN-LEUR/MOERDIJK - In de rij voor het stembureau, het rode potlood aan een ketting en drie keer je identiteitsbewijs laten zien. Dat gaat niet gebeuren. De Tweede Kamerverkiezingen zijn verdeeld over drie dagen, stembureaus hangen vol spatschermen en het potloodje? Dat neem je achteraf gewoon mee naar huis. In Etten-Leur hebben ze zelfs een druktemeter.