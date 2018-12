Dierenparkdrama Klundert mogelijk van de baan: gemeente en beheerder gaan praten

VIDEO + Kaartje Van afhaalchi­nees tot Michelin­ster: O&O in Sint Willebrord krijgt ster, twee sterren voor Pure C in Cadzand

11:44 Brabant telt maar liefst vier nieuwe sterrenrestaurants. Dat is maandag bekend geworden tijdens de uitreiking in Amsterdam. O &O in Sint Willebrord heeft een ster gekregen. Pure C in Cadzand krijgt twee sterren.