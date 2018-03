Dierendagverblijf van De Zeven Schakels heet Schakel 8

Schoenen van plastic, tegen elkaar om warm te blijven; boa schrikt van Albanese jongens in riet bij Zevenbergschen Hoek

17:57 ZEVENBERGSCHEN HOEK - ,,Het is zo sneu. Zoiets verwacht je in Syrië. Niet in Nederland." De Moerdijkse boa Jan Zeeven is nog onder de indruk van de twee jongens die hij donderdagmorgen aantrof bij de Esso-pomp langs de A16 bij Zevenbergschen Hoek.