‘Dienstplicht waardeloos? Ik ben al 57 jaar getrouwd met de vrouw die ik tijdens diensttijd ontmoette’

Interview Alexandra was ooit model maar is nu marktmees­ter en boa in Moerdijk

3 augustus ZEVENBERGEN - Ooit deed ze modellenwerk, maar ze is er te bourgondisch voor zegt ze, om steeds maar te letten op wat je eet. In haar functie als boa en marktmeester in de gemeente Moerdijk waar ze onlangs begon, moet Alexandra Marcus (46) er óók verzorgd uitzien, maar liggen broek, polo en kogelwerend vest van het uniform elke dag klaar. ‘Ik voel me er goed in'.