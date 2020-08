DHL-bestelbus vol pakketjes uitgebrand op parkeerplaats aan A17 Klundert

verborgen parels Grote schepen kijken? Bij dit uitkijk­punt kijk je je ogen uit

17 augustus WILLEMSTAD - Bij de Volkeraksluizen in Willemstad is het met 140.000 beroepsvaartschepen en 35.000 recreatiejachten per jaar een drukke bedoening. Dat is niet gek, want het is het grootste binnenvaartsluizencomplex van Europa.