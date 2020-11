Deze Zevenbergse weg gaat vanaf maandag op de schop

Dat betekent onder andere dat het centrum van Zevenbergen vanaf dan niet bereikbaar is uit de richting Etten-Leur/Prinsenbeek via de Hazeldonkse Zandweg. Verkeer uit die richting wordt omgeleid via de Oostrand en De Langeweg. Wandelaars en fietsers kunnen de weg wel passeren, maar zullen hierbij hinder ondervinden.

Start: aan de noordkant

De werkzaamheden beginnen de komende periode aan het noordelijke gedeelte van de weg. Dat is vanaf de brug naar het spoor toe. Aan het begin van volgend jaar moeten dit gedeelte klaar zijn en starten de werkzaamheden aan de Hazeldonkse Zandwegbrug. Daarna wordt richting het zuiden gewerkt. Voor de zomervakantie van 2021 moet de weg klaar zijn. De weg krijgt onder andere nieuwe riolering, bestrating, asfalt, openbare verlichting en groen. Daarnaast wordt de Hazeldonkse Zandwegbrug vernieuwd.

Volledig scherm Hazeldonkse Zandweg 1, impressie hoe de weg eruit zal zien na de renovatie. © Newae

Te volgen via app en website

Wie de werkzaamheden wil volgen, kan dat doen via de KWS app, die gratis te downloaden is. Het project heet in de app ‘Reconstructie Hazeldonkse Zandweg te Zevenbergen’. De gemeente plaatst zelf de belangrijkste informatie over het project op moerdijk.nl/hazeldonksezandweg.

Inwoners of geïnteresseerden die graag zelf een kijkje willen nemen of vragen willen stellen, kunnen dat doen op woensdagochtend. Zij zijn dan welkom in de keet van KWS, die bij de werkzaamheden staan. De uitvoerder zal er dan steeds op toezien dat de coronamaatregelen worden nageleefd.