Deze Zevenbergenaar is de baas van het designteam bij Van Gils mode

'Water, daar kun je niet genoeg van hebben'', zegt Corné van der Made. Als hoofdontwerper bij Van Gils mannenmode is hij zich bewust van het belang van water, zeker omdat de mondiale textielindustrie verantwoordelijk is voor 20 procent van het vervuilde industriewater. Van der Made woont met echtgenoot Adrie aan de Noordhaven in Zevenbergen. Voor hun huis stroomt eind 2020 weer water. ,,De gemeente Moerdijk is hier vooruitstrevend bezig'', vindt Van der Made.



Waarom vindt u dat?

,,Je moet het groot zien. Wereldwijd dreigt er een watertekort te ontstaan. Het is belangrijk om na te denken over hoe je water kunt behouden. De gemeente Moerdijk legt die haven niet alleen aan voor het aanzicht, maar ook om de verzilting tegen te gaan. En de industrie binnen de gemeente is een enorm grootverbruiker van water, daarom vind ik het vooruitstrevend.''