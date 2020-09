Deze vriendinnen nemen slagerij Ardon in Zevenbergen over

Willem Ardon startte in 1916 zijn slagerij aan de Langenoordstraat. Zoon Adrie nam het over in 1961 en vanaf 1981 zwaaide kleinzoon Ivo daar de scepter. Achterkleinzoons Jan, Auke en Levy zijn inmiddels ook toegetreden tot het slagersvak. Na een verhuizing in 2005 naar de Zuidhaven/Ambachtsgang 15 jaar geleden, gaan zij zich nu volledig richten op hun andere passie: de worstmakerij in Etten-Leur.