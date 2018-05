Deze vier verkeersknelpunten in Moerdijk wil de coalitie aanpakken

interview Het 'vijfde kindje' van oud-huis­arts Jan Peters in Zevenber­gen

29 mei In het oude Kantongerecht in Zevenbergen is Huisartsenpraktijk 't Park gevestigd. Vanaf vrijdag biedt het pand nog meer disciplines onderdak. Jan Peters (63) is er net vertrokken als huisarts. ,,Best wel jammer, ergens."