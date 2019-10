Deze twee panden op de Achterdijk in Zevenbergen zijn al geslachtofferd voor komst Noordelijke Randweg

Daar zijn sinds september twee van de drie huizen gesloopt om plaats te maken voor de komst van de weg. De woningen met huisnummers 37, 39 en 41: dat zijn de slachtoffers, gebouwd in het midden van de jaren ‘50. Achter het hek staat nog één gevel overeind.

,,Die zal toch wel volgende week tegen de vlakte gaan", schat Richard van Eekelen in. ‘Tegen de kerst’ zou het hele terrein schoon moeten zijn, is hem verteld door sloopbedrijf Vermeulen.

Van Eekelen volgt het proces op de voet. Niet vreemd, want hij woont op nummer 41a, de woning die straks pal naast de nieuwe weg zal komen te liggen. Nummer 35, aan de andere kant, ligt er nog net iets dichter tegenaan.

Zure appel

Een zure appel, natuurlijk. Wie wil er een doorlopende weg naast z'n huis, waar auto's en vrachtwagens continu overheen razen? Boos is hij nooit geweest, zegt hij. ,,Maar ik had het natuurlijk liever niet gehad.”

In 1998, toen Van Eekelen het huis op een perceel met een lengte van 60 meter en een grootte van 2.000 vierkante meter kocht, was er nog helemaal geen sprake van dat die er zou komen, herinnert hij zich.

Quote Ik ben nooit boos geweest, maar ik heb de Noordelij­ke Randweg nooit gewild Richard van Eekelen, Bewoner Achterdijk Zevenbergen

,,Pas in 2003 werd duidelijk dat wij hier op de Achterdijk ermee te maken zouden krijgen. Toen hebben we de vereniging BBA opgericht, Belangen Buurtschap Achterdijk, om de weg tegen te houden. Dat is niet gelukt, maar de vereniging is er nog steeds.”

Fatsoenlijk overleg

Hijzelf is er de penningmeester van. Wat voor nut de vereniging nog heeft, nu het besluit is genomen en alles in gang is gezet? ,,Wij willen dat de partijen - gemeente, provincie en projectontwikkelaar - zo fatsoenlijk mogelijk rekening houden met ons als omwonenden. Er zijn al gezamenlijke overleggen geweest; daarbij is deels naar ons geluisterd en deels ook niet.”

Sterk voor groen

Wat de vereniging nu als doel stelt, is er het beste van maken: het creëren van een situatie waarin het karakter van de Achterdijk zoveel mogelijk behouden blijft. De leden maken zich bijvoorbeeld sterk voor zoveel mogelijk groen. groen. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst bij de aanleg van een bedrijventerrein en woningen in de nabije omgeving.

Persoonlijk belang: wal van 4 meter hoog