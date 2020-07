Deze test voorkomt dat je als mantelzorger in gemeente Moerdijk overspannen raakt

ZEVENBERGEN - Hoe weet je of je als mantelzorger overbelast bent? Waar kun je hulp krijgen? Door een online test in te vullen kunnen mantelzorgers uit de gemeente Moerdijk antwoord krijgen op dit soort vragen.

De Mantelzorgtest is een initiatief van zorgverzekeraar CZ, met medewerking van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport (WVS), lokale zorginstellingen en hulpaanbieders. Naast Moerdijk doen de gemeenten Breda en Tilburg mee aan de pilot. ,,We zijn in november 2019 begonnen", zegt Ceriel Thissen, woordvoerder van CZ. ,,Later dit jaar willen we met de eerste resultaten komen.”

Volledig scherm Irene van Tetering is praktijkondersteuner van huisartsenpraktijk Slort en Tan in Zevenbergen. © Gijs Proost

Ongeacht de uitkomst is Irene van Tetering overtuigd van het nut van de test. Al 23 jaar werkzaam als praktijkondersteuner van huisartsenpraktijk Slort en Tan in Zevenbergen, heeft zij een schat aan ervaring met mantelzorg. ,,Ik krijg mensen, ouderen over het algemeen, op het spreekuur en omdat ik hier al jarenlang werk, heb ik een vertrouwensrelatie met hen opgebouwd. Ik zie gewoon dat ze steeds vermoeider raken of kregeliger naar hun partner. Zij nemen mij ook in vertrouwen als ze bemerken dat hun partner vergeetachtig wordt.”

Mantelzorgers in alle soorten en maten

Mantelzorgers zijn er in alle soorten en maten. Bijvoorbeeld een vrouw van 85-plus wier man, ook van die leeftijd, aan het dementeren is. De mantelzorgster beseft niet wat ze intussen allemaal doet en wat er in de loop der jaren bij is gekomen. Van Tetering: ,,Ze voelt het als een plicht om voor haar man te zorgen, het hoort zo. Koken, poetsen en boodschappen doen deed ze al. Daar komen dan nog eens de tuin en de administratie bij.”

Op zo'n moment pakt ze de Mantelzorgtest erbij. ,,Ik neem de vragen met haar door en laat zien dat het niet altijd nodig is om alles zelf te doen. De boodschappen, bijvoorbeeld. Er zijn hier mensen in Zevenbergen die zich via We Helpen hebben aangemeld om dat te doen."

,,Of ze kan een maatje vinden dat eens een uurtje gaat wandelen met haar dementerende man. Dan heeft ze even lucht en krijgt ze weer energie. Dat soort dingen ontdek je allemaal als je de test doet, maar ook specifiek zaken met betrekking tot dementie.”

Persoonlijke ervaring

Als kind uit een gezin van veertien kinderen heeft ze persoonlijke ervaring met mantelzorg. ,,Mijn moeder ging op haar 94ste dementeren. Twee jaar lang hebben we met bijna alle kinderen en de thuiszorg voor haar gezorgd. Dat ging met behulp van een strak dienstenschema in de avonden en de weekends.”

Irene legt veel huisbezoeken af om te zien hoe zelfredzaam de mensen zijn. ,,Afspraakjes vergeten, medicijnen niet altijd innemen: dat zijn van die signalen die erop wijzen dat er iets mis gaat.”

Hoe meer mensen de test kennen, hoe beter

Wat haar betreft, heeft de Mantelzorgtest zijn nut al bewezen: verlichting voor de mantelzorger, maar soms ook alleen inzicht in wat hij of zij onbewust allemaal doet . ,,Hoe meer mensen de test kennen, hoe beter", vindt ze.

Voor initiatiefnemer CZ is er een andere reden om ermee door te gaan. ,,Mantelzorg krijgt ook bij ons steeds meer aandacht", zegt Thissen, ,,want er komen steeds meer mensen met dementie. We willen wel dat het beroep op de zorg acceptabel blijft, want wij hebben als zorgverzekeraar de verantwoordelijkheid om de zorg toegankelijk te houden.”

De Mantelzorgtest is te vinden op https://moerdijk.mantelzorgtest.nl

Mantelzorg in Moerdijk Ruim 1 op de 5 inwoners in de gemeente Moerdijk is mantelzorger. Het gaat om ruim 8000 mensen. 1 op 10 mantelzorgers in de gemeente Moerdijk is zwaarbelast. Mantelzorg in Nederland 56 procent van de mantelzorgers is vrouw. 36 procent van de vrouwen is mantelzorger. 43 procent van de mantelzorgers is tussen de 45 en 65 jaar. 34 procent van de mantelzorgers is ouder dan 65 jaar. 65-plussers in Nederland In 2017 was 1 op de 5 Nederlanders 65-plus: 3,3 miljoen mensen. In 2030 is 1 op de 4 Nederlanders 65-plus: 4,2 miljoen mensen. De vergrijzing brengt niet alleen meer mantelzorgers met zich mee, maar ook meer kosten: In 2019 zijn de kosten voor zorg en welzijn in Nederland 106,2 miljard euro. In 2017 zijn de kosten voor ouderenzorg 28 miljard. In 2030 zijn de zorgkosten voor ouderen 38 miljard; een stijging van 37 procent. Bronnen: SCP/CBS, Vektis en gemeente Moerdijk