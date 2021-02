Deze sporters uit Etten-Leur en Willemstad blijven bewegen in coronatijd: ‘Je maakt blije stofjes aan’

Willemstad/Etten-Leur/Roosendaal - Sinds de tweede lockdown op 13 oktober is ingevoerd, zijn alle sport- en fitnesscentra op slot. Toch houden ze hun leden zoveel mogelijk bij de les, in kleine groepjes buiten of met Zoomtrainingen. ,,Fantastisch, wat ze doen.”

,,Bij anderen zijn er coronakilo's bij gekomen, bij mij gaan ze er alleen maar af.” Ilona Visser (38) uit Etten-Leur zegt het met een lichte lach. Ze is helemaal blij met de manier waarop ze door kan sporten: buiten, met haar sportcoach en nog een ander lid van Sport en Slankstudio.

Deze sportschool, met 26 locaties en vierduizend leden in Nederland waaronder Klundert en Roosendaal, doet er alles aan om haar leden in beweging te houden én aan zich te binden. ,,Onze coaches wandelen in kleine groepjes, geven buitentrainingen en zoomtrainingen. Buiten doen ze dat met maximaal drie personen; meer mag niet", geeft woordvoerder Danny Roebroeks aan. Alles op afspraak. En het gaat 'best goed', zegt hij. ,,Ze hebben nu meer persoonlijk contact met onze leden dan vóór de lockdown, daardoor is de band groter.”

Volledig scherm Ilona Visser (is lid van fitnesscentrum Sport en Slankstudio in Etten-Leur. Ze krijgt drie keer per week buiten training, met coach. Dat is bij het Waaggebouw in het Oderkerkpark, © Pix4Profs/Edwin Wiekens

Ilona krijgt drie keer per week kracht- en conditietraining in het Oderkerkpark, vlakbij het Waaggebouw. Lekker buiten. Maar dat kan niet op alle locaties van Sport en Slankstudio.

Daarom geeft sportcoach Marc Konings (39) uit Roosendaal zijn leden training via Zoom. ,,Ik werk normaal gesproken in Middelharnis. Daar ligt meteen een parkeerplaats voor de deur, dus buiten trainen gaat niet door.”

Drie à vier dagen per week geeft hij training aan één tot vijf personen tegelijk via een scherm. ,,Ik doe alles online. Het heeft beperkingen, maar het is wel goed te doen.” Toch zweert hij bij fysieke lessen. ,,Ja, natuurlijk. Er gaat niets boven persoonlijk contact, elkaars energie voelen.”

Handen onder je billen

Marc geeft Milon-trainingen: een set oefeningen waarmee in 35 minuten alle spieren aan de beurt komen. Veel fitnesscentra hebben zo'n Milon Circle: een stel apparaten die je binnen die tijd moet afwerken. Daar zit ook een hometrainer bij waarop je fietst.

Hoe gaat dat dan via Zoom? ,,O, gewoon, je gaat op je rug liggen, steekt je handen onder je billen en beweegt je benen zoals op een fiets. Luchtfietserij, dus.”

Stok achter de deur

Het is wel zaak om de sporters in beweging te houden. Afhaken ligt op de loer, in deze contactarme coronatijd. Hoe hou je ze enthousiast? ,,Goeie vraag. Dat gaat met de stok achter de deur, zal ik maar zeggen.”

,, De groep die ik zojuist heb afgesloten, heb ik voor volgende week dinsdag alweer gepland staan. Als mensen niet komen opdagen, bel ik ze. Niet alleen om ze bij de les te houden, maar ook omdat het zonde is een plek open te laten.”

Kung Fu in Willemstad

Ook via Zoom, maar dan voor een hele andere tak van ‘sport’, blijven Barbara van Gelderen (38) uit Willemstad en haar twee kinderen Roel (11) en Myrthe (10) in beweging.

Ze volgen samen de lessen van de Kung Fu school in hun woonplaats. Elke week zet de school nieuwe trainingsfilmpjes op YouTube. ,,Die kunnen we bekijken wanneer we willen, maar ik hou toch vaste tijden aan om het ritme erin te houden", zegt Barbara, fysiotherapeut van beroep.

Reinheid, rust en regelmaat

,,Reinheid, rust en regelmaat, hè. Dat is belangrijk.” Ze volgen de lessen thuis in de woonkamer. ,,Meubels aan de kant en via de tv, waar we een chrome-kast op hebben aangesloten, volgen we de trainingen. Dat gaat prima.

Animo is geen probleem voor haar kinderen, verzekert ze. ,,Ze zijn er erg op gebrand om steeds weer een hogere band te halen en hebben daarom de drive om het goed te willen doen. De examens gaan namelijk gewoon door.”

Volledig scherm Barbara van Gelderen traint sinds de tweede lockdown in de woonkamer Kung Fu, samen met haar zoontje Roel en dochter Myrthe, via de filmpjes op YouTube die de school uit Willemstad wekelijks stuurt. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Ze is dolblij dat ze de lessen juist nu kunnen blijven volgen. ,,Als je beweegt, maak je - zeg maar - allerlei blije stofjes aan. Want laten we eerlijk zijn: we worden allemaal niet zo blij van corona. En al moet je je er soms echt toe zetten, daarna voel je je echt fitter, én blijer.”