Deze spookstraat moet plat voor Logistiek Park Moerdijk: ‘En waarom? Niemand zit erop te wachten’

Minder nare telefoon­tjes in Zevenber­gen: aantal coronabe­smet­tin­gen daalt door

17 november ZEVENBERGEN/FIJNAART - De GGD hoefde de afgelopen dagen minder mensen te bellen met slecht nieuws over hun coronatest. Het aantal nieuwe besmettingen in de gemeente Moerdijk is de afgelopen week verder gedaald. Het is de tweede week op rij waarin een duidelijke daling zichtbaar is.