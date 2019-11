Deze prinsen voeren in 2020 de leut aan in de gemeente Moerdijk

ZEVENBERGEN - Alle carnavalsprinsen in de gemeente Moerdijk zijn bekend. We zetten ze hier op een rij. Alleen in Langeweg wachten ze tot vrijdag voor carnaval.

Zevenbergen: Prins Wilfried 1

Prins Wilfried 1 voert voor de 2e maal de leuttrein aan in ’t Zeuvebultelaand (Zevenbergen). Nieuw in de Raad van Elf zijn Noud Wijne, Quinten de Groot en Roy Menderson. De Notenkrakers wonnen het goed bezochte liedjesfestival bij Diner café van der Hooft onder het motto Nou brik mun kloomp.

Volledig scherm Ere Raad Zeuvebultelaand 2020

Fijnaart: Prins Basterino den Eerste Basterino van Hoof (42) is tijdens het 11-11-bal gekozen tot prins carnaval van het Kleigat (Fijnaart). Marco Dierks volgt Basterino op als ceremoniemeester. Het motto van het carnaval 2020 onder aanvoering van Basterino den eerste is Wa hebbe gij nou aon? Volledig scherm Prins Basterino Fijnaart

Zevenbergschen Hoek: Prins Barry

In de fraai versierde boerenschuur van de familie de Lint is bekendgemaakt dat Barry Kuijpers in 2020 opnieuw Prins Barry van Snerkersdurp (Zevenbergschen Hoek) is. De prins werd onder muzikale begeleiding van de Verkusbloazers binnen gereden in een legerjeep. Het motto is Groot en klein maoke al 60 jaar gein. Op 11 januari organiseren De Snerkers het Westhoekfeest.

Volledig scherm Prins Barry

Moerdijk: Prins Willem Friso de Veertiende In Spieringkruiersdurp (Moerdijk) is Cor Stoop voor het tweede jaar prins (Willem Friso de 14e). Robert Vreugdenhil is adjudant en André van den Herik blijft nar. Joyce Stoop (dochter van Cor) is Miss Carnaval. Het motto is Ut gaot van eigus. Volledig scherm Prins Willem Friso de Veertiende is de prins in Moerdijk

Standdaarbuiten: Prins Marcel

In het Zwammegat (Standdaarbuiten) zwaait prins Marcel voor het 22e jaar de leutscepter. Vrouwengroep ‘Zotte Zwamme’ won het liedjesfestival in café Kerkzicht. De raad van elf heeft een paar nieuwe gezichten gekregen, onder wie een nieuw politieagent. Motto: Blef bij d’n les.

Volledig scherm Prins Marcel

Noordhoek: Prins Jerommeke In verband met het overlijden van Menno Willemse, nar van De Kantemaaiers, werd in Noordhoek besloten geen 11-11 viering te houden. Jeroen Veeke is in 2020 voor de tiende keer prins Jerommeke. Het motto is Hedde oe eige al gezien! De Kantemaaiers beraden zich nog hoe ze komende carnaval gaan invullen. De ereraad gaat komend jaar verder zonder nar. Volledig scherm Prins Jerommeke

Klundert: Prins Corné den Eerste

Corné van de Reijt gaat ook in 2020 voor tijdens het carnaval in Loerendonck (Klundert). Reinier Bhagwandien als jeugdprins Reinier den Eerste zal hem daarbij ondersteunen. De raad van elf presenteerde zich tijdens het drukbezochte elf-elf-bal in De Niervaert. Motto: We plakke meej mekaore!

Volledig scherm Prins Corné 1 van Klundert

Langeweg