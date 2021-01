Deze plantenkwekers wisselden tomaten in voor pot- en perkplanten

Van West-Brabantse bodemIn deze serie nemen we u mee de akkers op. Wat groeit er op West-Brabantse gronden en wie zorgt daarvoor? Vandaag: Leon, Joost en Niels de Groot van Kwekerij de Groot, die in Langeweg een deel van hun potplanten extra aantrekkelijk maken voor ze verkocht worden.

,,Mensen denken vaak dat we broers zijn”, zegt Leon de Groot (51). In werkelijkheid moeten Niels (38) en Joost (46) de Groot oom zeggen tegen Leon. En als ze hem soms even een beetje willen stangen, dan doen ze dat ook. Leon is het jongere broertje van Niels en Joosts vader. ,,Leons vader is dus mijn opa”, voegt Niels ter verduidelijking nog even toe.

Tomaten en kerststerren

Het familiebedrijf begint in de jaren zestig bij (o)pa De Groot. Met tomaten, om precies te zijn. In 1976 komt Leons broer erbij. Hij start een jaar later met de kweek van kerststerren. Aanvankelijk naast de tomatenkweek en in 1980 wordt de eerste kas met enkel en alleen potplanten in gebruik genomen. In 1986 verdwijnen de tomaten volledig en draait bij Kwekerij de Groot alles om potplanten, later aangevuld met wat perkplanten.

Quote Het was vroeger naar school gaan, thuis komen, werkkle­ding aan en hup de kas in Leon de Groot Joost en Leon wisten van jongs af aan dat hun toekomst binnen het bedrijf zou liggen. ,,Het was vroeger naar school gaan, thuis komen, werkkleding aan en hup de kas in”, vertelt Leon. Niels werkt uiteraard ook mee in het bedrijf, maar heeft ook vakantiebaantjes buiten het bedrijf. Hij volgt na de middelbare school in tegenstelling tot zijn broer en oom geen agrarische opleiding, maar kwam via een studie bedrijfskundige informatica terecht bij Getronics. In 2009, wanneer Leon en Joost wat versterking kunnen gebruiken, besluit Niels alsnog in het familiebedrijf te stappen.

Gedrieën vormen ze anno 2021 de directie, waarbij ieder zijn eigen aandachtsgebied heeft. Zo is Joost de man van de mechanisatie, is Leon de expert ten aanzien van de teelt en bemoeit Niels zich vooral met de verkoop en de personeelsadministratie.

In totaal beslaat het bedrijf 13,4 hectare kas. Dat is voor potplantbegrippen behoorlijk groot. We spreken Leon en Niels in Niels’ kantoor. Joost is op dat moment bezig in de kas. Hij staat aan een lopende band planten te sorteren naar grootte en vist daarbij meteen de slechte exemplaren er tussenuit. ,,Ik loop deze week wat achter, vandaar dat ik vandaag even wat dingen afmaak”, zegt hij.

Veertig soorten

De potplanten die we in deze kas zien staan allemaal in bakken. In totaal kweken zij zo’n veertig verschillende soorten, waaronder de Dieffenbachia, Ficus en Alocasia. De bewatering gebeurt middels een eb en vloed systeem. Daarbij wordt op gezette tijden de bak eventjes gevuld met water. Het water dat hierna weer wegstroomt, wordt opgevangen, gefilterd en kan daardoor opnieuw gebruikt worden.

De verlichting boven is paars of oranjegeel gekleurd. ,,De paarse lampen, dat zijn ledlampen. We zijn nog aan het uitvogelen hoe we dit het beste in kunnen zetten”, legt Niels uit. De geeloranje lampen zijn de traditionele lampen. Hoewel deze meer energie verbruiken, geven ze naast licht ook stralingswarmte af. Voor sommige planten essentieel om goed te kunnen groeien.

Volledig scherm Niels de Groot staat met een selectie van hun belevingsproducten, zoals een koffieplant. © Pix4Profs / Jan Stads

Net zoals in de gehele sector, staat de energietransitie bij het bedrijf hoog op de agenda. Het vooruitzicht van het gas af te moeten, noopt tot vergaande maatregelen en bijbehorende investeringen. En dit blijkt best nog een puzzel. ,,We hebben een adviseur hier gehad en die rekende ons een scenario voor waarbij we een windmolen zouden plaatsen”, zegt Leon. ,,Maar amper een paar dagen later spreken we een andere adviseur en die ontraadt windmolens ten stelligste.” Zie dan maar eens een koers voor de komende decennia uit te stippelen. ,,Het valt niet mee”, verzucht Niels.

Het bedrijf telt dertig vaste medewerkers, met nog eens ongeveer evenzoveel uitzendkrachten. En hoewel de drankautomaat dus goed gevonden wordt in de pauzes, zijn de meeste koffiekopjes op de werkvloer te vinden. Niet om koffie uit te nuttigen, maar als bloempot. Jaarlijks verlaten twaalf miljoen potplanten de kas. Een beperkt deel daarvan wordt voor vertrek voorzien van een leuk potje, omwikkeld met jutte of, in geval van de koffieplanten, een koffiemok. Netjes afgewerkt met witte siersteentjes, (gekleurde) bast of koffiebonen.

Voor de koffieplanten-in-koffiemok, zijn koffiemokken bedrukt met een eigen ontworpen logo. ‘Great Coffee Arabica’ staat er te lezen. ,,Dat great is natuurlijk een knipoog naar onze bedrijfsnaam”, zegt Niels. Ongeveer de helft van de 500.000 koffieplanten die van het bedrijf komen, zet De Groot op deze manier in de markt.

Quote Dat great in het logo is natuurlijk een knipoog naar onze bedrijfs­naam” Niels de Groot

Efteling-sprookjesboom

Een paar jaar geleden introduceerde De Groot, in samenwerking met de Efteling, een nieuw concept. ,,We hadden een idee, waarbij we een ontwerp hadden voor een potplant in een pot met een sprookjesthema. Daarmee is onze verkoper naar het pretpark toegegaan. En hoewel dat eerste idee uiteindelijk niet verder ontwikkeld is, kwamen we wel in gesprek over de sprookjesboom van de Efteling”, aldus Niels. ,,Ze hadden daar al plastic figuurtjes van staan en wat bij gedaan hebben, is daar de bovenkant vanaf halen. We hebben daarbij een manier bedacht om de stammen rond een van onze planten te plaatsen.” Het resultaat is een koddige Efteling-sprookjesboom met écht bloeiende kruin.

Niet elk idee pakt even goed uit. Een thematische Ice Age pot in de vorm van een eikel, geïnspireerd op de populaire Pixar film, sloeg minder goed aan. ,,Waarde toevoegen aan een product is één ding”, zegt Niels. ,,Waarde toekennen aan een product, dat doet uiteindelijk de consument.”

Quote Waarde toekennen aan een product, dat doet uiteinde­lijk de consument Niels de Groot

30 procent via veiling Ongeveer 70 procent van de pot- en perkplanten die De Groot verkoopt, gaat direct of indirect naar een afnemer. De andere 30 procent gaat ‘op de klok’, zoals Niels de Groot het omschrijft. Hoewel de inzet van de veilingklok en eigenlijk het hele systeem er omheen ter discussie staat, vinden Niels, Joost en Leon de mix van afgesproken verkoop en veiling het mooiste. ,,Voor de koper is het voordeel van kopen in de veiling de prijs en het feit dat hij de planten direct mee kan nemen. Voor ons is het voordeel dat we, wanneer een halflege vrachtwagen met bestellingen die kant op gaat, we deze altijd af kunnen vullen met planten voor de veiling.”