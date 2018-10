Deze oprichter van Zusss woont in Zevenbergen

Wat tien jaar geleden als liefhebberij begon op zolder en in de keuken, is uitgegroeid tot een toonaangevend en alsmaar groeiend lifestylebedrijf op een Ridderkerks industrieterrein. Zusss bestaat uit een 1000 vierkante meter tellende opslagruimte plus een pand met onder meer een kantoor, atelier en een showroom.



,,Dit jaar gaan we van 40 naar 45 medewerkers'', vertelt de in Zevenbergen wonende directrice Femke van der Hoef (40) tijdens haar rondleiding tussen ruim 800 palletplaatsen voor kleding, beddengoed, keukengerei, verzorgingsartikelen en honderden andere accessoires.