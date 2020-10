Deze nieuwe winkel verkoopt vooral ontmoetingen

ZEVENBERGEN - Op 1 december opent ‘De winkel naar werk’ haar deuren aan de Noordhaven 118 in Zevenbergen. ,,Een winkel waar ‘ontmoeten' het allerbelangrijkste is’’, vertelt initiatiefneemster Paula Lagerwerf.

,,We gaan niet alleen leuke kadootjes en andere spullen verkopen, maar er wordt ook gewerkt in de winkel. Achterin het pand, het trapje op, komen werkplekken waar een deel van onze koopwaar met de hand gemaakt wordt. Daar gaan we ook workshops geven.’’

Voor Lagerwerf komt met deze winkel een droom uit. ,,De naam zegt het eigenlijk al’’, licht ze toe. ,,Op deze plek komt voor mij alles samen, want ik ga de winkel draaien met en voor mensen die een extra steuntje in de rug nodig hebben, of kunnen gebruiken, om weer mee te doen aan onze maatschappij en aan het arbeidsproces.’’

Tussen wal en schip

De winkel valt onder het project 'Sleutelen aan je toekomst' van Lagerwerf, waar ze vanuit haar organisatie De Surfsleutel al langer mee bezig is. Dat project startte ze om mensen te helpen om weer aan de slag te kunnen gaan, met ook veel aandacht voor sociale vaardigheden. ,,Voor (jong)volwassen mensen die tussen wal en schip vallen, of geraakt zijn, is er eigenlijk niets op dit vlak.”

Daar wil ze met dit project verandering in brengen, vertelt ze enthousiast. ,,Zodat ze weer deel uitmaken van onze maatschappij. Je moet het absoluut niet als dagbesteding zien, maar als waardevol werk wat de mensen hier doen. De winkel is hiervoor het perfecte podium.”

Lokale kunst

Naast het geven van workshops, die variëren van kerststukjes maken tot het schilderen van dikke dames, worden er straks zelfgemaakte artikelen zoals kaarten en houten planken, en streekproducten zoals honing, jam en meel verkocht in de winkel. ,,Ik wil ook graag kunst van lokale en regionale kunstenaars gaan aanbieden. Daar ben ik nu druk naar op zoek.’’

Op 1 november krijgt ze de sleutel van het pand. ,,We hebben een maand de tijd voor het inrichten, en we maken ook hiervoor alles zoveel mogelijk zelf. Dat past bij onze visie: we willen uitdragen wat we doen.’’

Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.