Deze luchtbuksvereniging zoekt nieuwe schutters: ‘We schieten niet met speelgoed’

Tegenval­ler voor Wild Port of Europe: natuurfilm over haven Moerdijk loopt vertraging op

MOERDIJK - De film De Nieuwe Wildernis 2.0 - Wild Port of Europe die zich in de haven van Moerdijk afspeelt, is voorlopig nog niet in de bioscoop te zien. Dat heeft distributeur Paradiso Filmed Entertainment bekendgemaakt.

21 februari